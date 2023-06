Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Reda, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Redy

Przegląd tygodnia: Reda, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wysoka frekwencja, wspaniała rodzinna zabawa, znakomita pogoda, a co najważniejsze szeroki uśmiech na twarzach zadowolonych dzieci – tak w skrócie można podsumować to co się działo w Rumi w sobotę, 24 czerwca 2023 r. Pierwsze Dziecięce Wyścigi Rowerkowe, ale jak zapewniają organizatorzy nie ostatnie, odbyły się na parkingu przed Centrum Handlowym Auchan.

Aquaparki to najlepsze lekarstwo na upał. Parki wodne oferują wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, od zjeżdżalni przez pirackie statki po strefy relaksu i SPA. Dzięki temu nadają się świetnie jako atrakcja na weekend dla całej rodziny. Niestety, zabawa w aquaparku nie zawsze jest tania. Wybraliśmy 10 najlepszych polskich aquaparków, sprawdziliśmy cenniki i stworzyliśmy aktualny ranking cenowy najtańszych parków wodnych. Sprawdźcie, gdzie godzina zabawy kosztuje grosze.