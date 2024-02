Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Redzie. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów ”?

Przegląd tygodnia: Reda, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Europejskie stolice są za drogie i zbyt zatłoczone? Oto 5 tańszych alternatyw dla wakacji w europejskich stolicach Planując wakacyjną podróż do Europy, nie zawsze trzeba kierować się do stolicy kraju. Czasem odwiedzenie drugiego co do wielkości miasta może okazać się równie atrakcyjne, a nawet bardziej ekonomiczne. Oto sześć miejskich alternatyw, które warto rozważyć, podróżując po europejskich lądach.

📢 Rodzinna szajka złodziei okradała dyskont. 20-latek siedział na kasie, rodzice wychodzili z towarem Zatrudniony na kasie w dyskoncie 20-latek i jego rodzice okradli sklep na ponad 15 tysięcy złotych. Rodzina kradła asortyment, doładowania do telefonu i dokonywała fikcyjnych zwrotów butelek. Sposób ich działania był dość nietypowy.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Reda: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PIT krok po kroku. Wszystko co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatkowych. Takich błędów unikaj! Jak co roku miliony Polaków stoją przed koniecznością złożenia zeznań podatkowych, znanych również jako PIT. Nieterminowość złożenia zeznań podatkowych może wiązać się z nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji przez urząd skarbowy. Aby zrobić to właściwie, należy znać i rozumieć przepisy, które to regulują. Czym jest PIT i w jaki sposób się z niego rozliczyć? Jakie daty należy wpisać do kalendarza? Sprawdzamy!

📢 Bali: turysta spadł z klifu na słynnej plaży. Śmiertelny wypadek w turystycznym raju Słynna plaża Diamond Beach na wyspie Nusa Penida stała się miejscem kolejnej tragicznej historii. Turysta stracił życie, spadając z 250-metrowego klifu w przepaść. To nie pierwszy taki incydent na tej malowniczej wyspie, dlatego rząd apeluje do turystów o ostrożność. 📢 W piątek 9 lutego protest rolników na Pomorzu. Policja ostrzega przed korkami, apeluje i doradza objazdy Będą dodatkowe problemy na ulicach Pomorza. Spowodują je rolnicy, którzy na piątek 9 lutego zapowiedzieli protesty. Policjanci ostrzegają przed utrudnieniami na drogach i już teraz zalecają szukanie alternatywnych tras lub pozostanie w domach. 📢 Trzeci poziom ostrzeżenia na Pomorzu. Chodzi o poziom wody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie, które dotyczy także województwa pomorskiego. Od wtorku, 6 lutego, poziom wód w Morzu Bałtyckim przekracza stany alarmowe. W związku z tym obowiązuje alert trzeciego stopnia związany z wezbraniem wody. Dotyczy on również rejonu Zatoki Gdańskiej.

📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy? 📢 Polonia Warszawa - Arka Gdynia NA ŻYWO 17.02.2024 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, relacja Polonia Warszawa - Arka Gdynia NA ŻYWO. Arka Gdynia zagra na wyjeździe z Polonią Warszawa w sobotę (17.02.2024) w meczu Fortuny 1. Ligi. Lider ligowej tabeli będzie chciał zacząć rundę od wygranej w stolicy. Gdzie oglądać mecz Polonia Warszawa - Arka Gdynia w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online!

📢 To mężczyźni, którzy zaginęli na Pomorzu. Nikt nie wie, gdzie są... Może kogoś rozpoznasz? Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginionych mężczyzn z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy byli jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, gdy kogoś rozpoznasz koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA. 📢 Arka Gdynia przegrała z ukraińską Zorią Ługańsk sparing w Turcji. Awantura na boisku w drugiej połowie Arka Gdynia przegrała mecz sparingowy z ukraińską Zorią Ługańsk. Honorowego gola strzelił Martin Dobrotka, choć w końcówce spotkania można mieć spore zastrzeżenia do decyzji sędziego. Dla Żółto-Niebieskich to była trzecia porażka podczas zgrupowania w Turcji, a przed drużyną zostało jeszcze jedno spotkanie kontrolne do rozegrania.

📢 To najdroższa kawalerka na sprzedaż na Pomorzu. Oferta z lutego 2024 r. Kosztuje fortunę, ale co za widok! Kawalerka marzeń zlokalizowana jest w samym sercu Gdańska. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim prawie 2 mln złotych. Luksusowy apartament ma najwyższą cenę spośród kawalerek w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w woj. pomorskim. Oferta pochodzi z lutego 2024 r. Zobacz, jak to mieszkanie prezentuje się na zdjęciach.

📢 Te psy są do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te urocze zwierzęta czekają na swoje nowe domy i są gotowe do oddania za darmo w województwie pomorskim. Każde z nich ma swoją historię, a niektóre z nich przeszły trudne chwile. Jednak wszystkie zasługują na miłość, opiekę i bezpieczeństwo. Zapraszamy do obejrzenia galerii, aby zobaczyć, jakie zwierzaki są dostępne do adopcji za darmo! Zdjęcia prezentowane są z serwisu OLX, a ogłoszenia pochodzą z lutego 2024 roku. To wspaniała okazja, aby dać zwierzętom nowy dom i szansę na szczęśliwe życie.

📢 Prasówka 4.02.2024 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Arka Gdynia wygrała pierwszy sparing w Turcji ogrywając Koreę Płd. U-23. Premierowy zimowy gol Karola Czubaka”? 📢 Barometr zawodów 2024: specjaliści prognozują, w jakich zawodach będzie można na Pomorzu pracę znaleźć praktycznie od zaraz Szykujesz się na zmianę pracy albo bierzesz pod uwagę przebranżowienie? Są zawody, w których na Pomorzu znajdziesz w tym roku pracę bardzo szybko. Są też takie, w których być może warto pomyśleć o przebranżowieniu. Albo zatrzymać swoje dziecko, jeśli będzie się chciało kształcić w tym kierunku. Najnowsze informacje z pomorskiego rynku pracy poznamy dzięki najnowszemu raportowi „Barometr zawodów 2024”.

