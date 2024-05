Prasówka z kwietnia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Redzie? Bądź na bieżąco

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Piłkarze Arki Gdynia bardzo chcą się zrehabilitować za porażkę w Pruszkowie ze Zniczem. W niedzielę podejmą znajdującą się w strefie spadkowej drużynę Resovii w spotkaniu Fortuny 1. Ligi. Żółto-Niebiescy potrzebują zwycięstwa, żeby utrzymać komfortową sytuację w ligowej tabeli w walce o awans do PKO Ekstraklasy.

Hulajnogi elektryczne to częsty środek transportu w dużych miastach. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególnią szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy.

Do kogo trafi korona i tytuł najpiękniejszej 2024 roku? Wielki finał coraz bliżej. Póki co trwają intensywne przygotowania, a kandydatki biorą udział w kolejnych sesjach. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.