Prasówka 18.02.2024 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Koniec zimowej przerwy, czas na powrót do rywalizacji o punkty. Arka Gdynia w pierwszym tegorocznym meczu w Fortunie 1. Lidze zmierzy się z Polonią w Warszawie. Żółto-Niebiescy udadzą się do stolicy po zwycięstwo, aby obronić pozycję lidera w ligowej tabeli i jednocześnie zrewanżować się za jesienną porażkę w Gdyni.

Prezentujemy kadrę Arki Gdynia na rundę wiosenną sezonu 2023/24 w Fortunie 1. Lidze. Poznajcie zawodników Żółto-Niebieskich. Przedstawiamy piłkarzy Arki wraz z najważniejszymi danymi - do kiedy jest ważny kontrakt, wartość, pozycja na boisku, data urodzenia, wzrost i waga. Zapoznajcie się z aktualną kadrą Arki Gdynia.

Środa Popielcowa w tym roku przypada w tym samym dniu, co święto zakochanych. Rozpoczyna ona Wielki Post, który jest czasem zadumy, modlitwy, pokuty, jałmużny i przygotowania się do uroczystych obchodów męki i zmartwychwstania Jezusa, czyli Wielkanocy. W tym dniu obowiązuje post ścisły, który oznacza wyrzeczenie się spożywania określonych pokarmów. Nie dotyczy on jednak wszystkich. Sprawdź, co można jeść w Środę Popielcową i kto nie musi przestrzegać postu.