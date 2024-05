Prasówka z całego tygodnia 5.05.2024 w Redzie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Arka Gdynia stanie przed szansą, aby zrobić ogromny krok w kierunku PKO Ekstraklasy. Wprawdzie jest bardzo mało prawdopodobne, aby zapewnić go sobie już w ten weekend, ale jeśli pokona drużynę Podbeskidzia w Bielsku-Białej, to krajowa elita będzie dla zespołu Żółto-Niebieskich już na wyciągnięcie ręki.

Od 1 maja w weekendy majowe, czerwcowe i wrześniowe, a od wakacji szkolnych codziennie, będzie więcej połączeń na trasie Gdynia Główna – Hel. Z kolei pociągi z Chojnic do Gdyni wydłużą trasę do Helu.

Majowy weekend w Warszawie obiecuje być pełen atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców stolicy i turystów. Od festiwali po biegi i zwiedzanie zabytków – odkryj, co Warszawa ma do zaoferowania podczas tych kilku dni wolnego.

Szparagi to jedne z najbardziej wiosennych warzyw, które nie tylko zachwycają smakiem, ale także są pełne substancji odżywczych. Jeśli masz ochotę na lekką i smaczną potrawę, to właśnie szparagi z patelni będą strzałem w dziesiątkę. A najlepsze jest to, że przygotowanie ich jest szybkie i proste! Przekonaj się sam, jak w kilka chwil stworzyć wyjątkowy posiłek.

Na Śląsku, w zamkach Ogrodzieniec i Olsztyn, długi weekend majowy obfituje w wyjątkowe atrakcje. Od walk rycerskich, przez pokazy konne, po odkrywanie skarbów pradziejów w jaskiniach – to tylko część z propozycji, jakie czekają na odwiedzających. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co oferują te niezwykłe miejsca i dlaczego warto je odwiedzić.

Do szpitala w Wejherowie trafiła dziewczynka z obrażeniami, które mogłyby świadczyć że padła ofiarą przemocy. Policjanci do sprawy zatrzymali 24-letniego mężczyznę oraz matkę dziecka. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. O losie kobiety zdecyduje prokurator i sąd.

Arka Gdynia wygrała u siebie z Resovią 3:2 w meczu Fortuny 1. Ligi. Dla Żółto-Niebieskich to z całą pewnością był trudny mecz, bo grać tak, aby nie stracić na jakości pomimo braku kluczowych piłkarzy. Arka jednak jest już blisko awansu do PKO Ekstraklasy i musi unikać wpadek. Sprawdźcie jakie oceny wystawiliśmy piłkarzom Arki Gdynia za mecz z Resovią.

W niedzielę (28.04.2024 r.) w Pelplinie zainaugurowano tegoroczny sezon motocyklowy. Spotkanie motocyklistów w tym mieście zorganizowano po jedenastu latach przerwy. Integracja, występy, konkursy i zabawa. Tak to wyglądało.

Arka Gdynia ma problemy kadrowe i miała ja także na boisku, ale ostatecznie wygrała bardzo ważny mecz z Resovią Rzeszów w rozgrywkach Fortuny 1. Ligi. Żółto-Niebiescy nadal są wiceliderem ligowej tabeli, o punkt za Lechią Gdańsk, a także coraz bliżej realizacji celu, czyli awansu do PKO Ekstraklasy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Arka Gdynia gra z Resovią i to okazja do rehabilitacji. Wojciech Łobodziński: To są jakieś plagi egipskie”?