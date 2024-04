Tygodniowy przegląd prasy 7.04.2024: Reda, 31.03-6.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Redy

W tych wyborach mieszkańców Polski zdecydowanie bardziej interesują budowy dróg, chodników, remonty infrastruktury, sprawy szkół i przedszkoli. Tu nie da się wkomponować politycznych barw i emocji - mówi dr hab. Marek Górka z Politechniki Koszalińskiej. - Wybory samorządowe decydują o charakterze życia lokalnego. Nie chodzi jedynie o duże inwestycje w infrastrukturę, ale swego rodzaju klimat miasta czy gminy. O to, czy władza jest bliżej ludzi - dodaje prof. Jarosław Nocoń z Uniwersytetu Gdańskiego.

Piłkarze Arki, po dwóch remisach z rzędu, wygrali z Miedzią w Legnicy i chcą pójść za ciosem. Przed zespołem mecz w Gdyni z Chrobrym Głogów o kolejne punkty w Fortunie 1. Lidze. Rywal to już nie ta sama drużyna, co na początku sezonu i potrafi odbierać punkty faworytom. Do tego gdynianie chcą się zrewanżować za jesienny mecz pomiędzy tymi zespołami.