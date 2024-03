Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Redzie. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kierowca BMW z powiatu wejherowskiego nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w Lęborku i ruszył do ucieczki po drodze uderzając w inne auto i radiowóz. Policja zarządziła blokady dróg, ale mężczyzna się wymknął. Rano znaleziono jego auto a później kierowca sam zgłosił się na policję. Grozi mu 5 lat więzienia.

Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

W Polsce (Bieszczady i Tatry) żyje około 100 niedźwiedzi. Zdecydowanie jest ich więcej na Słowacji, ale przede wszystkim w Rumunii (szacunki mówią o 6-7 tysiącach sztuk). Niedźwiedzie od lat zapuszczają się w pobliże ludzkich siedlisk w poszukiwaniu pożywienia. To ogromne drapieżniki, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.

Włamania i kradzież do garażu w Rumi wyjaśniona w szybkim tempie, bo nocnego złodzieja pomógł namierzyć... poszkodowany. 45-latek zabrał fanty za ok. 10 tysięcy złotych i musi za to odpowiedzieć. Samochód nocnego "gościa" namierzyła jego ofiara. Zgłaszający śledził mężczyznę i na bieżąco informował policjantów z Rumi. Ci nie mieli problemów, by go złapać.