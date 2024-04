Prasówka z całego tygodnia 21.04.2024 w Redzie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Czy można wzbić się w powietrze wyłącznie przy pomocy własnych mięśni? Przekonamy się już 18 sierpnia w Gdyni, gdzie 40 nieustraszonych drużyn z całej Polski podejmie się tego wyzwania podczas Red Bull Konkursu Lotów. Załogi wystartują własnoręcznie zbudowanymi machinami i na oczach blisko 100 tysięcy kibiców, spróbują polecieć z sześciometrowej rampy. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, skoki spadochronowe z najlepszymi sportowcami oraz przeloty jedynymi w swoim rodzaju helikopterami i śmigłowcami. Do zawodów można dołączyć jeszcze tylko do 30 kwietnia.

Darmowy superbilet na pociągi w całej Europie o wartości 1230 zł, ogromne zniżki na noclegi, wyżywienie, a nawet bilety do atrakcji, możliwość zabrania w podróż 4 przyjaciół – to tylko niektóre benefity programu DiscoverEU, który umożliwia młodym ludziom spełnienie marzeń o zwiedzaniu Europy. Właśnie zaczął się nabór do kolejnej edycji programu! Sprawdź, kto może się zgłosić i jak to zrobić. Nie przegap szansy na wakacje marzeń!

Aplikacja mObywatel to nowoczesny i dobry sposób na weryfikację tożsamości drugiej osoby. Coraz mniej osób nosi przy sobie plastikowe karty i dokumenty, więc możliwość uwierzytelnienia swoich danych za pomocą telefonu komórkowego jest obecnie na wagę złota. Każdy może w prosty sposób zweryfikować, czy mDowód danego obywatela jest legalny i oryginalny. Jak to zrobić?

Nietypowe i tajemnicze, a może znane i lubiane – które zakątki Polski chcesz odwiedzić podczas wiosennego weekendu i letniego urlopu? W poniższym artykule znajdziesz masę inspiracji, dzięki którym zorganizujesz niezapomnianą wycieczkę po naszym pięknym kraju. Poznaj ciekawe miejsca, które warto zobaczyć w Polsce.

Wycieczka do Paryża nie musi być gonitwą od jednej oklepanej atrakcji do drugiej. Chcecie zobaczyć w mieście coś więcej niż wieża Eiffla, Luwr czy Wersal? Zapraszamy do przewodnika po 15 mniej znanych, nietypowych i zaskakujących atrakcjach Paryża. To miejsca, które powinien odwiedzić każdy, kto chce poznać Paryż od innej strony i ruszyć na poszukiwanie przygody ścieżkami, na które nie zapuszczają się zwykli turyści. Czeka was sporo niespodzianek, a nawet wyzwań! Czy rozpoznacie fałszywe domy? Czy odważycie się zjeść obiad z zupełnej ciemności? Sprawdźcie, czym zaskoczy was Paryż.