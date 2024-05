Przegląd prasy Reda 18.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

W tym roku Europejska Noc Muzeów odbędzie się 18 maja 2024 r., a w wielu przypadkach zakończy już po północy dnia następnego. Instytucje kulturalne przygotowały się jak zwykle perfekcyjnie. Odsłaniają przed oczami zwiedzających dużo, a nawet więcej niż zwykle. Możemy oglądać nie tylko zabytki. Będą też warsztaty, koncerty, prelekcje. Z pewnością niejednego zachwyci zwiedzanie w Muzeum Zamkowym w Malborku. Nocą krzyżacka warownia wygląda zupełnie inaczej niż za dnia. Każdy szmer, każdy cień działa na naszą wyobraźnię... Narodowe Muzeum Morskie otwiera po zmroku sześć oddziałów, m.in. gdańskiego Żurawia. Wystawa „Złoto za zboże…”, którą w nim możemy obejrzeć, to kwintesencja „złotego wieku” gdańskiego portu. A może chcecie zobaczyć gdańskie mapy z czasów Napoleona (Archiwum Państwowe w Gdańsku), albo pojechać obejrzeć Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gd., które obchodzi swoje 30. urodziny. Ta noc daje nam morze możliwości i to w każdym zakątku naszego regionu.

Prasówka 18.05 Reda: pozostałe wydarzenia

Arka Gdynia nie chce oglądać się na wynik meczu GKS Katowice – Wisła Kraków, który może zapewnić żółto-niebieskim awans do PKO Ekstraklasy, zanim wyjdą na boisko w Gdańsku na mecz derbowy z Lechią. Sztab szkoleniowy i piłkarze chcą wygrać na Polsacie Plus Arenie i w ten sposób sami trafić do krajowej elity.