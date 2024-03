Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Reda, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Redy

Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Reda: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.