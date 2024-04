Prasówka z marca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Redzie? Bądź na bieżąco

Wybory samorządowe 2024 już niedługo. Znamy kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i na burmistrza. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Przedstawiamy wszystkich kandydatów. Poniżej szczegółowe informacje.

Wybory samorządowe w Polsce przeprowadzone zostaną już wkrótce. Dowiedz się, kto kandyduje na wójta i do rady gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto znalazł się na listach wyborczych? Sprawdź szczegóły poniżej.

Arka Gdynia wróciła do wygrywania i piłkarze, trenerzy oraz kibice będą mieli udane święta. Po dwóch remisach pokonała w Legnicy zespół Miedzi, a gola na wagę trzech punktów strzelił Karol Czubak. Żółto-Niebiescy znowu są na czele tabeli Fortuny 1. Ligi i będą liderami przez całe święta, bowiem Lechia Gdańsk – która może odzyskać prowadzenie – swój mecz z Odrą Opole rozegra dopiero we wtorek.

Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział, muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami oraz publicznością wypaść jak najlepiej. W naszej galerii zdjęć znajdziesz najpiękniejsze nastolatki z woj. pomorskiego, które wezmą udział w finale i powalczą o koronę najpiękniejszej nastolatki Pomorza roku 2024!

Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

Arka Gdynia zremisowała z Odrą Opole 2:2 w meczu Fortuny 1. Ligi i to drugi mecz z rzędu zespołu trenera Wojciecha Łobodzińskiego, w którym stracił dwa punkty w roli gospodarza. Na trybunach zasiadło prawie sześć tysięcy widzów. Byliście na meczu Arki Gdynia z Odrą Opole? Znajdźcie siebie na zdjęciach.

Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać.

Rumuńskie Góry Fogaraskie (Karpaty Południowe) to takie połączenie Tatr i Bieszczadów. Mamy: skaliste grzbiety i wierzchołki, trawiaste zbocza, połoniny, górskie jeziorka i stawy, rwące potoki, kaskady. A przede wszystkim rozległe widoki, piękne panoramy.

Ponad sto kobiet z całej Polski startuje w konkursie Polska Miss 30+. Wszystkie uczestniczki są wyjątkowe. Poznajcie kandydatki do korony Najpiękniejszej Polki. Zobaczcie ich zdjęcia!