Przegląd prasy z czerwca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Redzie?

Dramatyczne sceny rozegrały się na Bałtyku. Dwie osoby znalazły się za burtą promu Stena Spirit. 7-letnie dziecko wpadło do wody, za nim rzuciła się 36-letnia matka. Poszkodowanych wyłowiono z wody tuż przed godziną 18:00. Oboje są obywatelami Polski.

Aquaparki to najlepsze lekarstwo na upał. Parki wodne oferują wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, od zjeżdżalni przez pirackie statki po strefy relaksu i SPA. Dzięki temu nadają się świetnie jako atrakcja na weekend dla całej rodziny. Niestety, zabawa w aquaparku nie zawsze jest tania. Wybraliśmy 10 najlepszych polskich aquaparków, sprawdziliśmy cenniki i stworzyliśmy aktualny ranking cenowy najtańszych parków wodnych. Sprawdźcie, gdzie godzina zabawy kosztuje grosze.

W niedzielę, 25 czerwca 2023 roku odbył się Marsz Śledzia. O godz. 10:30 uczestnicy weszli do wód Zatoki Puckiej i zaczęli rywalizację. Wydarzenie pełne emocji i wyzwań.

Prasówka lipiec Reda: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Redy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wysoka frekwencja, wspaniała rodzinna zabawa, znakomita pogoda, a co najważniejsze szeroki uśmiech na twarzach zadowolonych dzieci – tak w skrócie można podsumować to co się działo w Rumi w sobotę, 24 czerwca 2023 r. Pierwsze Dziecięce Wyścigi Rowerkowe, ale jak zapewniają organizatorzy nie ostatnie, odbyły się na parkingu przed Centrum Handlowym Auchan.