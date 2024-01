Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Redzie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Akcja „Zagrajmy Razem” zawitała do Rumi. Była okazja pograć w planszówki i nie tylko”?

Przegląd tygodnia: Reda, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Akcja „Zagrajmy Razem” zawitała do Rumi. Była okazja pograć w planszówki i nie tylko W sobotę w Porcie Rumia przygotowano nie lada gratkę dla fanów planszówek. Dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję przysiąść na chwilę i spróbować swych sił w najróżniejszych grach logicznych lub strategicznych. Szczególnie skorzystały na tym dzieci, ale również dorośli włączali się do wspólnej zabawy. 📢 Strzały zza ucha: Polska potrzebuje nowego początku Polacy chcą spokoju. I nowego otwarcia. Pragną zdolnego, sprawiedliwego i wiarygodnego rządu. Polityków, którzy uporządkują bałagan, a nie doprowadzą do jego eskalacji… Polityka nie jest miejscem dla socjopatów, poszukujących zemsty. Ani tym bardziej dla takich, którzy w karierze politycznej widzą sposób na szybki i łatwy zarobek.

📢 Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Iluminacje świetlne w Gdańsku Rak szyjki macicy to czwarty co do liczby zachorowań nowotwór spośród wszystkich typów tej choroby. Co roku, tylko w Polsce, ponad 2000 kobiet słyszy diagnozę „rak szyjki macicy”. Wśród nich 20% stanowią panie, które nie ukończyły jeszcze 45. roku życia. Aby zwiększyć świadomość o chorobie, powstał Pink Lips Project, do którego dołącza Miasto Gdańsk.

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Reda: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kradł markowe klocki z jednego z marketów w Rumi - 26-latek usłyszał zarzuty Kryminalni z Rumi pracowali nad sprawą kradzieży markowych klocków dla dzieci. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość złodzieja i odzyskali część skradzionych zabawek. Teraz ważą się losy zatrzymanego 26-latka.

📢 Rekrutacja do szkół podstawowych 2024/2025. Sprawdź terminy i zasady. Jak i kiedy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej? Kiedy jest rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025? W większości placówek odbywa się ona w marcu. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, jak złożyć podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i które dokumenty są wymagane w rekrutacji. Nabór do szkół podstawowych już wkrótce. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje na temat zapisania dziecka do szkoły. 📢 Co zrobić, aby wywołać kał? Poznaj 10 sposobów na szybkie zrobienie kupy i ułatw sobie wypróżnianie Powiedzmy to głośno – kupa jest ważna. Choć może wydawać się to błahe, kał (lub jego brak) może determinować nasz cały dzień (a nawet tydzień). Problemy z oddaniem stolca czy zaparcia to nic przyjemnego. Jak sobie z tym radzić? Poznaj 10 prostych sposobów, które ułatwią ci wypróżnianie. Wypróbuj je i poczuj tę lekkość!

📢 W czwartek możliwy jest w województwie pomorskim silny wiatr i przerwy w dostawie prądu. Kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Choć zakończyły się przymrozki, topnieje śnieg, a temperatura w województwie pomorskim wzrosła znacząco powyżej zera, kapryśna pogoda nadal daje się we znaki mieszkańcom regionu. W środę 24 stycznia, zaczęło silnie wiać i padać. W nocy i w czwartek nad ranem wcale ma nie być lepiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już przesłało do mieszkańców kolejny alert w tej sprawie. 📢 Smakowita surówka z marchewki z rodzynkami. Taką wersję podaje się w restauracji. Wypróbuj przepis na pyszny i zdrowy dodatek do obiadu Surówka z marchewki to pyszny, niedrogi i zdrowy dodatek do obiadu. Wersja, którą dziś proponuję, często podawana jest w restauracjach. Pojawia się w niej nietypowy dodatek, który łatwo kupisz w każdym sklepie. Wypróbuj surówkę z marchewki, podawaną jak w dobrej restauracji.

📢 Nauczyciel od WF-u gwiazdą studniówki! Tym tańcem zyskał szacunek. „Ale pan wywija fajnie”. Zobacz wideo Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie. 📢 Pomorscy rolnicy dołączają do ogólnopolskiego protestu. Tak wypowiadają się o polityce rolnej Unii Europejskiej Drogi w Polsce będą zablokowane w co najmniej 250 miejscach w związku z protestami rolników. Akcja skierowana jest m.in. przeciw wprowadzeniu Zielonego Ładu. Pomorscy rolnicy licznie biorą w niej udział, aby dać wyraz sprzeciwu wobec polityce rolnej Unii Europejskiej.

📢 Protest rolników w Olecku [WIDEO, ZDJĘCIA] W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00.

📢 Bezpieczny wypoczynek zimowy Organizujesz ferie dla dzieci i młodzieży? Przypominamy o stronach internetowych, które warto odwiedzić przy planowaniu wypoczynku. Przygotowały je różne służby i instytucje publiczne. 📢 Wysyp nowości na początek roku. Na co warto iść do kina z początkiem 2024 roku. Priscilla, Biedne istoty, Kos Nowy rok to również w kinie czas wielkich zmian i hucznych premier. Do Polski zawitały już produkcje, na które kinomani czekali od wielu miesięcy. Zdecydowanie warto rozpocząć 2024 rok w kinie. A które filmy zasługują na szczególną uwagę? Sprawdźcie! 📢 Najbardziej niesamowite ulice na świecie. Która jest najkrótsza, a która najwęższa? Poznaj miejsca, które pobiły rekordy Nasza planeta skrywa wiele zadziwiających miejsc – istnienie niektórych z nich mogłoby zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonego podróżnika. To, co dla jednych jest codziennością, innym wydaje się naprawdę niezwykłe – oto ulice, które pobiły światowe rekordy. Która z nich jest najkrótsza, a która najwęższa? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

📢 Zachwycająca Francja: 11 najpiękniejszych miejsc UNESCO. Zamki, pałace, cuda starożytności – podziwia je cały świat Marzycie o wycieczce do Francji, o zwiedzaniu Paryża, Wersalu, zachwycających zamków w Dolinie Loary i innych niezwykłych zakątków i atrakcji tego kraju? Mamy dla was gotową listę pomysłów na wycieczki w czasie urlopu lub wakacji: 11 najpiękniejszych miejsc z francuskiej listy UNESCO. Znajdują się na niej wspaniałe zabytki, cuda przyrody i inżynierii, skarby starożytności – unikaty, które możecie podziwiać tylko w tym kraju! Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, które miejsca UNESCO we Francji po prostu trzeba zobaczyć choć raz w życiu.

📢 Nauczyciel informatyki rozkręcał imprezę na studniówce! To nagranie podbija internet. Ma już ponad 3 miliony wyświetleń Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.

📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.