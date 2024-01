Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Redzie? Bądź na bieżąco

Retro Wejherowo, czyli historia miasta zapisana na zdjęciach. Jakie wydarzenia i miejsca w Wejherowie zostały uchwycone na starych, przedwojennych fotografiach? Zebraliśmy dla Was zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobacz historię powiatu wejherowskiego!

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Gmina Szemud uroczystą sesją rady gminy zakończyła jubileusz 50-lecia gminy. W sesji uczestniczyła również Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorski. - Jako wojewoda pomorska będę was wspierać. Przyszłe lata będą jeszcze lepsze - obiecała.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Redy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Hotel Murat w Redzie był turystyczną wizytówką powiatu wejherowskiego. Obiekt położony przy drodze krajowej nr 6 świetnie znali turyści, ale też uczniowie, którzy Hotel Murat wybierali na swoje studniówki. Kiedyś hotel w Redzie lśnił, dziś to opuszczona rudera, gdzie zapuszczają się jedynie bezdomni, imprezowicze, miłośnicy graffiti w Wejherowie, i fani urbexu na Pomorzu. Chodź z nami na wyprawę po zdewastowanym Hotelu Murat w Redzie.

Silny wiatr w rejonie Bałtyku wywołał gwałtowne podniesienie się poziomu wody, do tego stopnia, że w Redzie przekroczono stan ostrzegawczy i oscyluje w granicach stanu alarmowego.

Tylko 25 grudnia do godz. 15:00 strażacy musieli interweniować aż 164 razy. To efekt silnego wiatru, który sieje spustoszenie w województwie pomorskim.

Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami! Jeśli planujesz spędzić go w domu z rodziną lub przyjaciółmi, ten artykuł jest dla ciebie. Oto szybkie, smaczne i proste w wykonaniu przekąski, które sprawdzą się nie tylko przy powitaniu Nowego Roku.

Sylwester 2023/2024 za pasem. Jeśli jesteście organizatorami imprezy, czy to w domu czy lokalu, ten artykuł jest dla was! Wystarczy kilka zmian, by impreza była nietypowa i długo wspominana przez wszystkich gości. Oto pomysły na tematyczną imprezę sylwestrową!

Operator informuje o przerwach w dostawie prądu z powodu silnego wiatru. Energii elektrycznej pozbawionych jest ok. 10 tys. odbiorców na obszarze działania spółki. Energetycy prowadzą intensywne prace, aby jak najszybciej usunąć skutki awarii.

Łącznie 95 razy interweniowali strażacy w województwie pomorskim w związku z silnym wiatrem oraz opadami deszczu w nocy z czwartku (21.12) na piątek (22.12). Jeden przypadek dotyczył zerwanego dachu w jednej ze szkół w powiecie słupskim. Większość akcji dotyczyła przewróconych drzew i gałęzi oraz zalanych piwnic lub dróg.