Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

Niektóre dworce na Pomorzu to wizytówka miasta, inne wymagają remontu i raczej straszą, niż zachęcają do podróży. Wśród kolejowych budynków można znaleźć także prawdziwe architektoniczne perełki. Który z pomorskich dworców został zbudowany na wzór francuskiego, a który stał na granicy Polski i Niemiec? Sprawdź jak pomorskie dworce wyglądały mniej więcej 2 dekady temu.

Przedstawiciele firm z powiatu wejherowskiego oraz powiatów ościennych spotkali się w poniedziałek, by przedyskutować kwestię budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Mieli okazję bezpośrednio spytać pracowników Polskich Elektrowni Jądrowych o konkretne rozwiązania i terminy realizacji pewnych etapów inwestycji. Pojawiły się też głosy krytykujące przedsięwzięcie.

Kto jest teraz najdroższym piłkarzem Arki Gdynia? Portal Transfermarkt prezentuje wyceny piłkarzy po najnowszej aktualizacji sprawdźmy najdroższych graczy zespołu z Gdyni na początku 2024 roku. Sprawdźcie jakie są aktualne ceny piłkarzy Arki Gdynia, czy są jakieś niespodzianki i kto jest obecnie najwięcej warty. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.

Trwa finał 32. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trójmiasto jak co roku gra z WOŚP, a w programie masa atrakcji i ciekawych aukcji charytatywnych. Wszystko zostanie zwieńczone tradycyjnym światełkiem do nieba!

23 stycznia obchodzimy Dzień bez Opakowań Foliowych. To dobra okazja, aby pomyśleć o codziennym zużyciu plastiku i podjęciu działań mających na celu ograniczenie jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie.

Rozmowa z Olafem Kobackim, czołowym piłkarzem Arki Gdynia, o tym czy podtrzyma wiosną formę z jesieni, o balansie w składzie Żółto-Niebieskich oraz kandydatach do awansu. Kobacki opowiada też o tym, jak wspólne problemy budują zespół i pozwalają stworzyć czołowy zespół w rozgrywkach Fortuny 1. Ligi.

W sobotę w Porcie Rumia przygotowano nie lada gratkę dla fanów planszówek. Dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję przysiąść na chwilę i spróbować swych sił w najróżniejszych grach logicznych lub strategicznych. Szczególnie skorzystały na tym dzieci, ale również dorośli włączali się do wspólnej zabawy.

W czwartkowy wieczór młodzież V LO w Gdyni zawędrowała do Redy, by świętować symboliczne 100 dni do matury. Nie zabrakło życzeń i podziękowań, pięknych strojów oraz nieodłącznego poloneza.

Drogi w Polsce będą zablokowane w co najmniej 250 miejscach w związku z protestami rolników. Akcja skierowana jest m.in. przeciw wprowadzeniu Zielonego Ładu. Pomorscy rolnicy licznie biorą w niej udział, aby dać wyraz sprzeciwu wobec polityce rolnej Unii Europejskiej.