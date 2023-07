Tygodniowy przegląd prasy 23.07.2023: Reda, 16.07-22.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Redy

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Komisja wyjaśniła, dlaczego holowany żuraw stoczniowy wypadł do Morza Bałtyckiego. Marynarze byli pod wpływem alkoholu?”?

📢 Komisja wyjaśniła, dlaczego holowany żuraw stoczniowy wypadł do Morza Bałtyckiego. Marynarze byli pod wpływem alkoholu? Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich opublikowała raport na temat utraty żurawia stoczniowego z pokładu holowanego pontonu na Morzu Bałtyckim, do którego doszło pod koniec sierpnia ub.r. Przypomniano, że trzej marynarze holownika Odys byli pod wpływem alkoholu. 📢 Męskie Granie zawitało do Gdańska. Przed nami dwa dni wyjątkowych koncertów w Polsat Plus Arenie. 21 lipca wystąpili Organek, Mrozu Męskie Granie to festiwal organizowany w Polsce już od 2010 roku. Co ciekawe, pierwszy w historii koncert w ramach trasy odbył się właśnie w Gdańsku - 17 lipca 2010 roku. Trzynaście lat później Męskie Granie jest najpopularniejszą trasą koncertową w kraju i zrzesza topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 21 i 22 lipca Męskie Granie powraca do Gdańska!

📢 Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce W rzuceniu palenia pomagają środki roślinne, szczególnie pozyskiwane z nasion złotokapu. Naukowcy opracowali właśnie nową wersję związku, który zmniejsza głód nikotynowy i objawy odstawienia papierosów. Pochodna znanej i stosowanej w Polsce cytyzyny okazała się nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, ponieważ nie wywoływała efektów ubocznych częściej niż placebo. Zobacz, jak działają związki ze złotokapu na rzucenie nałogu tytoniowego.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Reda: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 NIEBIESKI BURSZTYN w Redzie – Zamieszkaj bliżej chmur

📢 Fortuna 1. Liga. Szykują się pustawe trybuny na inauguracji sezonu Arki Gdynia z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Konflikt trwa Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia już w najbliższy piątek, 21 lipca o godz. 18 zainauguruje kolejny sezon na zapleczu ekstraklasy, podejmując Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Zapowiada się, że mecz ten obejrzeć może przy ul. Olimpijskiej 5 nawet poniżej tysiąca kibiców. Fani żółto-niebieskich ogłosili bojkot domowych spotkań drużyny. W tym samym czasie organizują spotkanie międzypokoleniowe na oddalonej o kilka kilometrów, legendarnej "Górce" przy ul. Ejsmonda. 📢 Wiedźmin jako lalka Barbie? SI zmieniła Geralta i jego towarzyszy w kultowe lalki Sztuczna inteligencja zmieniła postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie. Wszystko z okazji premiery filmu aktorskiego o słynnych lalkach oraz nowego sezonu serialu Netflix. Pomysł nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami.

📢 W Filharmonii Kaszubskiej policjanci z Wejherowa, Pucka i Lęborka obchodzili święto policji | WIDEO, ZDJĘCIA W siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury odbyły się obchody święta policji. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 60 policjantów pełniących służbę na terenie powiatu wejherowskiego, puckiego i lęborskiego. 📢 10 zaskakujących ciekawostek o Tatrach. Który szczyt jest naprawdę najwyższy, co leży na dnie Morskiego Oka, która jaskinia ma aż 30 km? Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.

📢 Felieton "Na noże i widelce". Dlaczego na Pomorzu tak trudno przekonać się do baraniny? Owca to zwierzę cudowne: niewymagające żywieniowo, odporne na warunki klimatyczne, dające się strzyc na sweter czy skarpetki. Niestety, od czasu do czasu słychać, że na Pomorzu (czy nawet w Polsce) baranina w kuchni się nie przyjęła i jest nam na talerzu obca. Tymczasem wracają nasi znajomi, eksploratorzy smaków z: Bałkanów, Gruzji, Turcji, Maghrebu i opowiadają z błyskiem tęsknoty w oku, jak to tamtejsi mieszkańcy baraninę sprawić potrafią w sposób przecudowny, bo nasza jagnięcina i baranina... capi. 📢 Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Redzie. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marsz po Puchar Mistrza Świata Nordic Walking w Gościcinie. Puchary zawodnikom wręczał złoty medalista mistrzostw świata | WIDEO, ZDJĘCIA”?

📢 Energia na własny rachunek Najefektywniejszym sposobem wykorzystania energii produkowanej przez przydomową mikroinstalację jest jej zużywanie na potrzeby własne. Pomóc w tym mogą liczniki zdalnego odczytu mające możliwość połączenia z domową siecią urządzeń.

