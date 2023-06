Przegląd prasy z tygodnia 4.06.2023. Co działo się w Redzie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia przegrała dziś na wyjeździe 1:2 (0:1) z Bruk - Betem Termaliką Nieciecza. Tym samym żółto - niebiescy definitywnie zamknęli sobie drogę do baraży o powrót do ekstraklasy. Stało też się jasne, że o ile Lechia Gdańsk spełni wymogi licencyjne, aby grać w Fortuna 1. Lidze, w przyszłym sezonie czekają kibiców emocjonujące, Wielkie Derby Trójmiasta.

Najpiękniejsze miasta na Dolnym Śląsku to prawdziwe skarby pełne historii, pięknych widoków i atrakcji. W tej części Polski można znaleźć wiele urokliwych miejsc, które zachwycają turystów z całego świata. Poniżej przedstawiamy niektóre z najciekawszych miast i miasteczek, które warto odwiedzić podczas podróży po Dolnym Śląsku.

Finał bulwersującego rozboju w Wejherowie. Ponad dwa miesiące zajęło kryminalnym ustalenie sprawcy napaści na seniorkę. Mężczyzna wyrwał kobiecie torebkę m.in. z lekarstwami i telefonem, po czym zbiegł. Policji z Wejherowa udało się go namierzyć i zatrzymać.

W czwartek (1 czerwca) obchodzimy Dzień Dziecka i z tej okazji młodzi pasażerowie w województwie pomorskim mogą jeździć pociągami Przewozów Regionalnych za darmo. Specjalna oferta będzie obowiązywać do godz. 22.

Jadący przez Redę i wykonujący dziwne manewry samochód przykuł uwagę przechodnia, który zaalarmował policję. Gdy auto zatrzymało się na czerwonym świetle, mężczyzna podbiegł do niego i zajrzał do środka. Auto prowadził nietrzeźwy, który wiózł też 11-latka. Kierowca próbował uciec, ale powstrzymał go przechodzień.

Siemię lniane może przybrać formę do picia i do jedzenia. To cenny produkt o wysokiej wartości odżywczej i korzystnym wpływie na zdrowotne. Wspiera układ trawienia, stan włosów i skóry, a także metabolizm. Regularne spożycie nasion lnu zaleca się w ramach profilaktyki cukrzycy i chorób serca. Poznaj wyjątkowe działanie siemienia lnianego, jego zastosowanie, kaloryczność i sposób przygotowania. Sprawdź, jak zrobić kisiel z siemienia lnianego oraz jak i kiedy pić siemię lniane.