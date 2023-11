Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Redzie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt.

Nad północną Polskę nadciągnął niekorzystny front atmosferyczny. Silne wichury i opady deszczu ze śniegiem będą towarzyszyć nam przez kilka najbliższych dni. Na Bałtyku według prognoz IMGW siła wiatru w porywach może osiągnąć nawet 10 w skali Beauforta, co oznacza, że na morzu jego prędkość dojdzie aż do 102 km/h, a w porywach wiatr może nawet przekroczyć wskazywaną wartość!

Finał konkursu Polska Miss 2023 coraz bliżej. Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się prawdziwą stolicą piękna. Kandydatki z niecierpliwością czekają na Galę Finałową konkursu Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Finalistki wzięły udział w sesji świąteczno-noworocznej w kolekcji Moda For You. Zobacz, jak wyglądają najpiękniejsze nastolatki!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, drugiego stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź oraz alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim. Niebezpieczne zjawiska pogodowe prognozowane są w czwartek i piątek.