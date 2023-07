Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Redzie. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Polarne chmury mezosferyczne, powszechnie znane jako obłoki srebrzyste. Zwłaszcza w lipcu ich widok nad polskim morzem nie powinien nikogo dziwić. Pierwsze efekty zdjęciowe zaprezentowali również czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego", którzy podzielili się z nami swoimi zdobyczami. A wam udało się złapać w kadrze to wyjątkowe zjawisko? Jeżeli tak, to dajcie znać na [email protected] !

Do niecodziennego, a zarazem niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielny wieczór, 9 lipca 2023 r. w gminie Wejherowo. 34-latka spacerująca w pobliżu przychodni zdrowia w Gościcinie zauważyła małą dziewczynkę, która bez opieki błąkała się po ulicy. Kobieta bez chwili namysłu zaopiekowała się dzieckiem i wezwała pomoc. Okazało się, że 4-letnia dziewczynka wykorzystała nieuwagę babci i wyszła z posesji samodzielnie otwierając kluczem furtkę.

Jest decyzja zasadnicza dla Polskich Elektrowni Jądrowych, którą wydała minister klimatu i środowiska. To mocny krok w stronę startu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, na Pomorzu. - Inwestycja jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w Polsce w ostatnich dekadach - podkreślają w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe.

Słońce, piasek i plaża. To od wieków kompozycja doskonała, a zwłaszcza w okresie wakacji. Kolorowe wschody i zachody nad Bałtykiem zachwycają przez cały rok, ale to właśnie latem wzbudzają szczególny zachwyt. Dlaczego? Przede wszystkim na korzystne warunki pogodowe, które zachęcają do długich chwil spędzonych w towarzystwie wiatru, fal i słońca, które odbijając się od tafli wody, ukazuje nam niesamowitą paletę kolorów. Jak wschody i zachody słońca nad Morzem Bałtyckim wyglądają w obiektywach czytelników "Dziennika Bałtyckiego"? Przekonaj się i sprawdź!