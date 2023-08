Przegląd tygodnia z 6.08.2023 w Redzie. Najważniejsze wydarzenia od 30.07 do 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Podczas wizyty w Wejherowie premier Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie wzmacniania polskiej armii. Do 2015 roku, w Polsce zlikwidowano ponad pół tysiąca jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Wiele z nich znajdowało się przy wschodniej granicy - granica z Rosją i Białorusią. Wśród jednostek, które zostały rozformowane były m.in. 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej i 3. Brygada Zmechanizowana Legionów w Lublinie.

W sobotę (29.07) około godziny 19:00 policjanci odebrali zgłoszenie od pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego, że na plaży w Jelitkowie mężczyzna z dzieckiem weszli do wody na desce SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży rzeczy. Poszukiwania trwały cały weekend. W poniedziałek 31 lipca zaginiony sam zgłosił się na policję.