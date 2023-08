Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Redzie. Czy jesteś na bieżąco?

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Kolejne sukcesy młodzieży z Powiatowego Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie i tym razem nie w dziedzinie sportu. Aż dwóch uczniów z popularnej "Samochodówki" uzyskało w tym roku najwyższy możliwy certyfikat z języka angielskiego na poziomie C2 Proficiency. Jak podkreśla nauczyciel z PZS nr 4 Łukasz Maj, "jest to poziom biegłości językowej native speakera, czyli taki, którego nie da się już przeskoczyć".

Policjanci z wejherowskiej drogówki otrzymali nowoczesny radiowóz do obsługi zdarzeń drogowych. Mobilne centrum będzie wykorzystywane do przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów.

Jest decyzja zasadnicza dla Polskich Elektrowni Jądrowych, którą wydała minister klimatu i środowiska. To mocny krok w stronę startu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, na Pomorzu. - Inwestycja jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w Polsce w ostatnich dekadach - podkreślają w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe.

Mężczyzna, który wspiął się na sam szczyt słupa energetycznego na Pogórzu w Gdyni, spadł z wysokości kilkunastu metrów. Nie wiadomo, czy miał zamiar z niego skoczyć, nie podał powodów wejścia na słup policji. Po upadku przytomny został przewieziony do szpitala. Groziło mu ogromne niebezpieczeństwo - szczególnie, że do Trójmiasta szybko zbliżała się burza. To ulewny deszcz i poślizgnięcie się ostatecznie mogło być powodem upadku.

Do niebezpiecznego wypadku doszło w Bolszewie. 67-letnia rowerzystka zderzyła się z jadącym samochodem. Ranna cyklistka została przewieziona do szpitala.