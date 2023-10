Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Reda, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Redy

Kolejny nietrzeźwy kierowca jednośladu w powiecie wejherowskim ukarany wysokim mandatem przez policją. Tym razem mundurowi zatrzymali do kontroli 50-letniego rowerzystę, który miał prawie promil alkoholu w organizmie. Cyklista za swój eksces dostał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wysoki mandat dla mieszkanki powiatu wejherowskiego, która jechała o 33 km/h za szybko na terenie zabudowanym. Za ten czyn 26-latka poniosła srogą karę, bo został on zakwalifikowany jako recydywa. Kobieta w efekcie zamiast 800 złotych, otrzymała mandat w wysokości aż 1600 zł.

Anna Kurnikowa uchodziła za jedną z najpiękniejszych tenisistek świata. Mężczyźni do niej wzdychali, a kobiety zazdrościły jej urody. Zdolna i sławna sportsmenka związała się z jednym z najprzystojniejszych wokalistów i od ponad 20 lat tworzy związek z Enrique Iglesiasem, z którym ma troje dzieci. Poznaj jej historię i zobacz, jaką metamorfozę przeszła na przestrzeni lat.

Mundurowi z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w ciągu tygodnia zatrzymali siedem osób poszukiwanych listami gończymi. Jeden z nich ukrywał się na terenie Sopotu. Mężczyzna był poszukiwany nie na podstawie jednego, ale aż siedmiu listów gończych.

Caroline Derpieński to polska celebrytka mieszkająca na co dzień w amerykańskim mieście Miami. Słynąca z kontrowersyjnych wypowiedzi i barwnego wizerunku gwiazda co jakiś czas dzieli się w mediach społecznościowych swoją codziennością. Jak wygląda Miami oczami Caroline Derpieński?

Tydzień Noblowski 2023 trwa. Rozpoczął się w poniedziałek 2 października. Pokojowa Nagroda Nobla przyznana! Ten werdykt wzbudza najwięcej emocji. Znamy już także noblistów w dziedzinie literatury, chemii, fizyki i medycyny! Kim są tegoroczni laureaci? Ile wynosi Nagroda Nobla 2023? Jaka jest historia tej międzynarodowej inicjatywy? Wyjaśniamy.