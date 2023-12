Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Redzie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Odwiedzający Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku do niedzieli wybierają najlepszy prezent w Świątecznej Skarbnicy Pomysłów. Wystarczy pojawić się w Zbrojowni i oddać głos. Od 1 grudnia na ul. Bogusławskiego odkrywane są Tajemnice Kalendarza Adwentowego, natomiast od 5 grudnia rozbłysną gdańskie iluminacje. Kolejny tydzień magii świąt w Gdańsku przed nami!

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Redy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Memy o latach 80- tych, które rozbawią Cię do łez. Internauci na potęgę żartują z minionej epoki. Śmiech i nostalgia na memach 1.12.2023”?

Dwudziesty tom „Niezwykłych zwykłych zdjęć” to najdłuższa fotograficzna podróż ze Zbigniewem i Maciejem Kosycarzami, ale tym razem przewodników jest więcej, bo i teren rozleglejszy. 350 zdjęć przywołujących powojenną historię Pomorza. Promocja w sobotę, 2 grudnia tradycyjnie w Gdańsku Wrzeszczu w Manhattanie w godzinach 12.00-17.00, oraz w niedzielę w Gdańsku na Ogarnej 101. Będzie można kupić albumy w promocyjnej cenie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Groźny wypadek na drodze ekspresowej S6 w pobliżu miejscowości Milwino, gmina Luzino. Doszło tam do kolizji czterech pojazdów, z czego jeden z nich był samochodem ciężarowym, a pozostałe trzy busami. Jedna osoba była ranna w wyniku wypadku.

Nie żyje znany głogowianin Gabriel Seweryn, wieloletni projektant futer i bohater kilku sezonu programu TTV „Królowe życia”. Versace z Głogowa zmarł we wtorek, 28 listopada. Miał 56 lat.

W środę, 29 listopada na lotnisku w Gdańsku odbyła się Prywatka. To pierwsza impreza taneczna na którą zostało zaproszona ćwierć tysiąca seniorów z Pomorza.

Polscy marynarze mają otrzymać w ciągu niecałej dekady trzy nowoczesne fregaty rakietowe. Pod pierwszy z tych okrętów, przyszły ORP „Wicher”, stępka położona zostanie 31 stycznia 2024 r. Datę uroczystego rozpoczęcia kolejnego etapu budowy jednostki potwierdził nam Jacek Matuszyk z PGZ-u.

Ponad 5 mln ostrych zakażeń układu oddechowego, ponad 470 tysięcy hospitalizacji i 33 tysięcy zgonów rocznie w skali globalnej – powoduje jeden wirus - RSV. Zakażenia RSV, czyli wywołane przez syncytialny wirus oddechowy (ang. Respiratory Syncytial Virus) najczęściej dotyczą dzieci, dlatego przyzwyczailiśmy się traktować chorobę przez niego wywoływaną jako problem pediatrów. Nie jest to prawidłowe podejście. Chorować można wiele razy i w każdym wieku, a przebieg zakażenia u osób starszych i obciążonych innymi chorobami może być bardzo ciężki. - W USA jest on główną przyczyną hospitalizacji nie tylko niemowląt, ale i u osób starszych. U osób powyżej 65. roku życia odpowiada za 177 tysięcy hospitalizacji rocznie i ponad 14 tysięcy zgonów, będąc jednym z głównych powodów zgonu w tej grupie wiekowej. W Europie z powodu zakażeń tym wirusem cierpi co roku ponad 3 mln pacjentów, z czego 270 tys. wymaga hospitalizacji. Wirusowi RSV przypisuje się też 17–20 tys. zgonów rocznie. A w Polsce?