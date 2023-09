Wrzesień 2023 w Redzie: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Redy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Z Aquaparku Reda ewakuowano kilkaset osób. Ustalono przyczynę zadymienia”?

Przegląd sierpnia 2023 w Redzie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Z Aquaparku Reda ewakuowano kilkaset osób. Ustalono przyczynę zadymienia Wtorkowego popołudnia (29.08.2023 r.) nie będą dobrze wspominać miłośnicy wodnych atrakcji w Redzie. W Aquaparku doszło do zadymienia jednego z pomieszczeń podbasenia. Kilkaset osób zostało ewakuowanych. 📢 Wejherowo. Na czwartym piętrze wszedł przez okno by ratować 64-letnią kobietę, która chciała targnąć się na swoje życie O krok od tragedii w Wejherowie. 64-latka chciała targnąć się na własne życie. Na szczęście w porę przybyli wejherowscy policjanci, którzy odwiedli ją od tego pomysłu. By ją uratować, jeden z mundurowych wskoczył przez okno na czwartym piętrze, podczas gdy jego koleżanka odwracała uwagę kobiety.

📢 Pożar stodoły w Redzie. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej | ZDJĘCIA Siedem zastępów straży pożarnej walczyło z żywiołem w Redzie. Ogień zajął stodołę znajdującą się w zwartej zabudowie, ale dzięki szybkiej reakcji strażaków, płomienie nie przedostały się na sąsiednie budynki.

Prasówka wrzesień Reda: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Redy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To oni nie płacą na własne dzieci w powiecie puckim i wejherowskim! Tych alimenciarzy szuka policja. To aktualna lista osób z listem gończym To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Wśród nich są mieszkańcy Pucka, Władysławowa, Smolna, Wejherowa czy Rumi. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiw[email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112.

📢 „Czarcie jajo”, „palce diabła” lub „leśne oko Saurona” to określenia przerażającego grzyba, który dotąd nie występował na Pomorzu. Do teraz W trakcie rozwoju przypomina jajo węża, dłoń nieboszczyka wyłaniającą się z ziemi a w pełni dojrzały – szkarłatną ośmiornicę. Podobno nie jest trujący ale wytwarza intensywny fetor rozkładającej się padliny, wiec trudno sobie wyobrazić, by ktoś chciał go próbować. To okratek australijski, grzyb zawleczony do Europy z rejonu kontynentu, który ma w nazwie. W Polsce gatunek pojawił się w 1975 roku jednak dotąd nie było informacji o jego występowaniu na Pomorzu. W okolicach Donimierza koło Szemudu okratka znalazł nasz czytelnik. 📢 Policjantka z Gniewina uniknęła zderzenia na drodze. Na przeciwko niej jechała kobieta, która miała prawie 2 promile alkoholu Pijana kierująca zatrzymana na trasie Łęczyce - Kisewo. Na jadącą niepewnie kobietę natknęła się policjantka Aleksandra Sobisz z Komisariatu Policji w Gniewinie, która jechała do pracy. Jadący przed nią mercedes nagle zjechał na drugi pas jezdni, a policjantka musiała ratować się gwałtownym manewrem.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Gwiazda „Klanu” nie do poznania. Aldona Orman nie jest już długowłosą blondynką. Zobacz metamorfozę aktorki Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 13.08.2023. Co działo się w Redzie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze wystawy w Trójmieście. Beksiński, Fangor, Siudmak w Trójmieście. Galerie sztuki Trójmiasto”? 📢 Rower miejski wkrótce powróci na Pomorze? Są konkretne daty i zapowiedzi samorządowców. "Tak będzie, jeśli testy pójdą zgodnie z planem" Jeśli próby, które rozpocząć mają się w przyszłym tygodniu, pójdą zgodnie z planem, być może już we wrześniu tego roku mieszkańcy Trójmiasta i kilkunastu innych gmin na Pomorzu będą mieli ponownie okazję korzystać, początkowo w formie testowej, z systemu roweru miejskiego, znanego pod nazwą Mevo 2.0. "Zgodnie z planem" to jednak w przypadku tego projektu kluczowe stwierdzenie. Warto bowiem pamiętać, że dotychczasowe dokonania samorządowców z Trójmiasta i okolic przy okazji wdrażania systemu roweru miejskiego to pasmo kompromitacji i niepowodzeń. W ostatnich latach mało co wychodziło im zgodnie z planem. Wypada tylko wierzyć, że tym razem się to zmieni.

📢 Jest dofinansowanie na zakup urządzeń, które pozwolą na gromadzenie deszczówki. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Warto gromadzić deszczówkę, zamiast pozwalać, by spływała do kanalizacji. Dzięki programowi "Moja Woda" jest możliwość uzyskania dofinansowania na zakup urządzeń, które w tym pomogą. Lepiej pospieszyć się ze złożeniem wniosku, zanim wyczerpią się fundusze. 📢 Olecko - Największy Rynek w Polsce [WIDEO, ZDJĘCIA] Rynek w Olecku nazwany Placem Wolności rozplanowany jest według zasad urbanistyki średniowiecznej i uznawany był za największy w państwie pruskim, a później niemieckim. Obecnie rynek uznawany jest za największy w Polsce. 📢 Ostrzeżenia IMGW. Burze z gradem nad województwem pomorskim. Gdzie będzie padać? Według prognoz IMGW, w części województwa pomorskiego może wystąpić silny wiatr, wiejący w porywach do 100 km/h. Możliwe też są burze z gradem w powiatach m.in. wejehrowskim, puckim, lęborskim.

📢 Publikujemy "mapki hańby". Premier Morawiecki w Wejherowie: Odtwarzamy zlikwidowane jednostki wojskowe – nasza armia rośnie w siłę. Podczas wizyty w Wejherowie premier Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie wzmacniania polskiej armii. Do 2015 roku, w Polsce zlikwidowano ponad pół tysiąca jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Wiele z nich znajdowało się przy wschodniej granicy - granica z Rosją i Białorusią. Wśród jednostek, które zostały rozformowane były m.in. 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej i 3. Brygada Zmechanizowana Legionów w Lublinie. 📢 AKTUALIZACJA. Powalone drzewa, zerwana trakcja energetyczna. Gwałtowna burza na Pomorzu. Prawie 100 interwencji w województwie! Nad Pomorzem przeszła krótka, ale intensywna burza. W województwie pomorskim z tego powodu strażacy interweniowali prawie 100 razy!

📢 Wykonano sekcje zwłok 6-latki i żołnierza Formozy. Ich ciała znaleziono w mieszkaniu w Redzie. Zlecono kolejne badania Wykonano sekcje zwłok 6-letniej dziewczynki i jej ojca, 32-letniego żołnierza Formozy, których ciała znaleziono w mieszkaniu w Redzie - poinformowała prokuratura. Według wstępnej wersji śledczych, mężczyzna zamordował córkę i popełnił samobójstwo.

