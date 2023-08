Przegląd prasy z tygodnia 13.08.2023. Co działo się w Redzie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze wystawy w Trójmieście. Beksiński, Fangor, Siudmak w Trójmieście. Galerie sztuki Trójmiasto”?

Przegląd tygodnia: Reda, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze wystawy w Trójmieście. Beksiński, Fangor, Siudmak w Trójmieście. Galerie sztuki Trójmiasto Wakacje w Trójmieście nie muszą wiązać się wyłącznie z plażowaniem. W miesiącach letnich na Wybrzeże przybywają najpiękniejsze dzieła sztuki, które przez kilka miesięcy będzie można obejrzeć w trójmiejskich galeriach. Sprawdzamy najbliższe wystawy czasowe w Trójmieście! 📢 Rower miejski wkrótce powróci na Pomorze? Są konkretne daty i zapowiedzi samorządowców. "Tak będzie, jeśli testy pójdą zgodnie z planem" Jeśli próby, które rozpocząć mają się w przyszłym tygodniu, pójdą zgodnie z planem, być może już we wrześniu tego roku mieszkańcy Trójmiasta i kilkunastu innych gmin na Pomorzu będą mieli ponownie okazję korzystać, początkowo w formie testowej, z systemu roweru miejskiego, znanego pod nazwą Mevo 2.0. "Zgodnie z planem" to jednak w przypadku tego projektu kluczowe stwierdzenie. Warto bowiem pamiętać, że dotychczasowe dokonania samorządowców z Trójmiasta i okolic przy okazji wdrażania systemu roweru miejskiego to pasmo kompromitacji i niepowodzeń. W ostatnich latach mało co wychodziło im zgodnie z planem. Wypada tylko wierzyć, że tym razem się to zmieni.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Reda: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jest dofinansowanie na zakup urządzeń, które pozwolą na gromadzenie deszczówki. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Warto gromadzić deszczówkę, zamiast pozwalać, by spływała do kanalizacji. Dzięki programowi "Moja Woda" jest możliwość uzyskania dofinansowania na zakup urządzeń, które w tym pomogą. Lepiej pospieszyć się ze złożeniem wniosku, zanim wyczerpią się fundusze.

📢 Olecko - Największy Rynek w Polsce [WIDEO, ZDJĘCIA] Rynek w Olecku nazwany Placem Wolności rozplanowany jest według zasad urbanistyki średniowiecznej i uznawany był za największy w państwie pruskim, a później niemieckim. Obecnie rynek uznawany jest za największy w Polsce. 📢 Ostrzeżenia IMGW. Burze z gradem nad województwem pomorskim. Gdzie będzie padać? Według prognoz IMGW, w części województwa pomorskiego może wystąpić silny wiatr, wiejący w porywach do 100 km/h. Możliwe też są burze z gradem w powiatach m.in. wejehrowskim, puckim, lęborskim. 📢 Sztorm, wichura i deszcz na Pomorzu. Jak wygląda sytuacja? Strażacy po nocnych interwencjach. Najgorzej jest nad Bałtykiem 08.08.2023 Noc z silnym wiatrem i opadami na Pomorzu. IMGW dla województwa pomorskiego wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia. Przewidziany jest silny wiatr, miejscami z opadami. Sprawdziły się też poniedziałkowe przewidywania. Najgorsze warunki były w powiatach słupskim, puckim i lęborskim.

📢 Wyprawka szkolna taniej. Duże okazje w popularnych sieciach sklepów. Lepiej się spieszyć! Wyprawka szkolna to często duży koszt dla rodziców. Warto więc nie czekać na ostatnią chwilę i już teraz sprawdzić promocje i atrakcyjne oferty na zeszyty, długopisy i inne przybory szkolne. Przejrzeliśmy gazetki promocyjne popularnych sieci sklepów i wybraliśmy ciekawe oferty. Z niektórymi promocjami lepiej się spieszyć! 📢 Wichura na Pomorzu. Policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego, jadąc radiowozem, omal nie uderzyli w drzewo Wichury i deszcze dały się w sobotę 5 sierpnia we znaki w wielu miejscowościach na Pomorzu. Efektem były m.in. powalone drzewa na ulice. W szesnastu przypadkach, aż do dzisiejszego poranka, interweniowali strażacy. Choć na skutek wichur na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, to w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego doszło do niebezpiecznej sytuacji.

📢 Przegląd tygodnia z 6.08.2023 w Redzie. Najważniejsze wydarzenia od 30.07 do 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Publikujemy "mapki hańby". Premier Morawiecki w Wejherowie: Odtwarzamy zlikwidowane jednostki wojskowe – nasza armia rośnie w siłę.”? 📢 Publikujemy "mapki hańby". Premier Morawiecki w Wejherowie: Odtwarzamy zlikwidowane jednostki wojskowe – nasza armia rośnie w siłę. Podczas wizyty w Wejherowie premier Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie wzmacniania polskiej armii. Do 2015 roku, w Polsce zlikwidowano ponad pół tysiąca jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Wiele z nich znajdowało się przy wschodniej granicy - granica z Rosją i Białorusią. Wśród jednostek, które zostały rozformowane były m.in. 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej i 3. Brygada Zmechanizowana Legionów w Lublinie.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory