Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Reda, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Redy

Już w sobotę 23 września na stołecznym Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się specjalny piknik sportowy dla rodzin i dzieci zorganizowany przez Polska Press. Na gości czeka kilkanaście wyjątkowych stref sportowych, specjalna strefa dla najmłodszych oraz ceremonia wręczenia statuetek Gigantów Sportu.

Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób.

Dwie grupy pseudokibiców przygotowały się do konfrontacji w sobotę, 16 września. Do zdarzenia miało dojść w trakcie meczu pomiędzy klubami Jaguar Gdańsk oraz AS Kolbudy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zapobiegli starciu dwóch zwaśnionych grup z Wejherowa i Kolbud.