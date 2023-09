Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „HOROSKOP DZIENNY na niedzielę 17 września 2023 r. Dla tych znaków zodiaku to dobry czas na to, by rozpocząć nowy projekt”?

Przegląd tygodnia: Reda, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 HOROSKOP DZIENNY na niedzielę 17 września 2023 r. Dla tych znaków zodiaku to dobry czas na to, by rozpocząć nowy projekt Horoskop dzienny na niedzielę 17 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 17.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości! 📢 Ciała trzech noworodków w Czernikach. Zarzuty zabójstwa usłyszał także 54-letni ojciec W sprawie ujawnionych zwłok noworodków w Czernikach w gm. Stara Kiszewa na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty. Zarzuty potrójnego zabójstwa usłyszał także 54-letni mężczyzna, który był w kazirodczym związku ze swoją 20-letnią córką i miał zmuszać do kazirodztwa kolejną córkę.

📢 Ciała noworodków znalezione w piwnicy domu w gm. Stara Kiszewa! Na miejscu pracuje policja i prokuratura ZDJĘCIA Szokujące odkrycie w gminie Stara Kiszewa. Prawdopodobnie w jednym z domów znaleziono ciała martwych dzieci. Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Nieoficjalnie mówi się o trzech noworodkach.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Reda: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Płonący krzew” zachwyci jesienią! Wkrótce przybierze niewiarygodny kolor. Sprawdź, gdzie posadzić trzmielinę oskrzydloną i jak o nią zadbać Trzmielina oskrzydlona to atrakcyjny krzew ozdobny. Pełnię jej urody można docenić wczesną jesienią, kiedy jej liście przybierają wyjątkowo intensywny czerwony kolor. To od niego jest nazywana płonącym krzewem. Radzimy, jak uprawiać trzmielinę czerwoną w ogrodzie i gdzie ją posadzić, by liście ładnie wybarwiły się. Polecamy też trzmieliny na pniu oraz odmianę do małego ogrodu.

📢 Film Cyberpunk 2077 dostał zwiastun. Zobacz, jak prezentuje się niezwykła produkcja, która pojawi się jeszcze przed CP 2077 Phantom Liberty Film Cyberpunk 2077 to coś, co może zaskoczyć fanów, ale i ucieszyć, szczególnie w oczekiwaniu na nadchodzący Cyberpunk 2077 Phantom Liberty od CD Projekt. Otrzymaliśmy już zwiastun nowej produkcji, który prezentuje się naprawdę dobrze i poznaliśmy też datę premiery, jednak jest i zła wiadomość dla polskich fanów. Sprawdźcie najważniejsze informacje o Cyberpunk 2077 The Movie. 📢 Piękna twarz Pomorza! Te cudowne Pomorzanki chwalą się swoimi walorami na Instagramie. Jest co podziwiać! Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Pomorze bez wątpienia ma piękna twarz! Z naszego regionu pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać!

📢 Nowe stawki opłat za odbiór odpadów w Sopocie W Sopocie zmienią się opłaty za odbiór odpadów. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Podyktowane są wysoką inflacją oraz podwyżkami cen utylizacji odpadów i opłaty środowiskowej. Decyzja w sprawie zmiany opłat za odbiór odpadów została podjęta podczas Sesji Rady Miasta Sopotu, 14 września 2023 r. Wysoka inflacja, wzrost o 31 procent kosztów utylizacji odpadów, rosnące koszty pracy, do tego podwyżka średnio o 15 procent opłaty środowiskowej spowodowały konieczność podwyższenia stawek odbioru odpadów - mówi wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski. 📢 Takie są zasady wypłacania dodatku pielęgnacyjnego dla emerytów i rencistów. Kto może go dostać? Ile wynosi? Emeryci i renciści mogą liczyć na różne wsparcia finansowe. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, który pomaga pokryć koszty wynikające z niezdolności seniora lub ograniczonej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania. Jakie warunki trzeba spełnić? Ile wynosi świadczenie? Poznajcie szczegóły.

📢 Nietypowa interwencja policjantów z wejherowskiej drogówki. Mundurowi uratowali małego jeża, który szedł przez rondo To była bardzo nietypowa interwencja policjantów z wejherowskiej drogówki. Mundurowi podczas nocnego patrolu na jednym z rond natknęli się na... małego jeża. Zwierzak tuptał po jezdni w centrum miasta i łatwo mógł zginąć pod kołami samochodu. Policjanci z Wejherowa zadziałali błyskawicznie. 📢 Kiedy popłynie prąd z polskiej elektrowni jądrowej? Jasna deklaracja Mogę zapewnić, że dotrzymamy terminu budowy elektrowni jądrowej i prąd z polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu popłynie w 2033 roku – powiedziała w środę w Waszyngtonie pełnomocnik rządu RP ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. 📢 HOROSKOP DZIENNY na środę 13 września 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na środę 13 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 13.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

📢 Tak wygląda zamek w Łapalicach. Polski Hogwart i niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. Masz odwagę tam wejść? Opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu. Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski dużo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Najlepsze memy po meczu Albania - Polska. Internauci nie zawodzą, uśmiejecie się. "Kiedy odliczasz godziny do wyjazdu z Polski" Polska była zdecydowanym faworytem meczu z Wyspami Owczymi i chociaż się męczyła to zdobyła trzy punkty. W Tiranie trzeba było spodziewać się znacznie trudniejszego meczu. Albania to wymagający, niewygodny przeciwnik, ale biało-czerwoni zaprezentowali się kompromitująco. Czy to koniec pracy Fernando Santosa z reprezentacją Polski? Zobaczcie najlepsze memy dotyczące meczu Polski z Albanią.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Reda, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Redy Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sanah z utworem do filmu „Akademia Pana Kleksa". Zobaczcie teledysk!”?

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę