Prasówka z września 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Redzie? Bądź na bieżąco

Rozwieszał plakaty nawołujące do popełnienia przestępstw, a w mieszkaniu trzymał nielegalną broń i amunicję. Podejrzanego 37-latka z Rumi zatrzymali kryminalni z Wrzeszcza. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Hologramy zwierząt, pokazy na wysokości i akrobacji, czy występy iluzjonistów - te i wiele innych, niecodziennych atrakcji mogli zobaczyć mieszkańcy Rumi w czwartkowe popołudnie, 21 września 2023 r. Artyści z cyrku "Wictoria" tego dnia zachwycili przybyłą publiczność, która co rusz nagradzała ich gromkimi brawami. W galerii zdjęć możecie zobaczyć wideo oraz fotorelację z wydarzenia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Redy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Horoskop dzienny na niedzielę 17 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 17.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Pomorze bez wątpienia ma piękna twarz! Z naszego regionu pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać!

Horoskop dzienny na środę 13 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 13.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

To była bardzo nietypowa interwencja policjantów z wejherowskiej drogówki. Mundurowi podczas nocnego patrolu na jednym z rond natknęli się na... małego jeża. Zwierzak tuptał po jezdni w centrum miasta i łatwo mógł zginąć pod kołami samochodu. Policjanci z Wejherowa zadziałali błyskawicznie.

Arka Gdynia zawiodła w Głogowie i przegrała z Chrobrym 0:1 w meczu Fortuny 1. Ligi. Żółto-niebiescy marnowali okazje bramkowe, a gospodarze objęli prowadzenie po pierwszym strzale w kierunku bramki gdyńskiego zespołu. W drugiej połowie Karol Czubak nie strzelił gola z rzutu karnego, a w końcówce czerwoną kartką ukarany został Kasjan Lipkowski.

Polska była zdecydowanym faworytem meczu z Wyspami Owczymi i chociaż się męczyła to zdobyła trzy punkty. W Tiranie trzeba było spodziewać się znacznie trudniejszego meczu. Albania to wymagający, niewygodny przeciwnik, ale biało-czerwoni zaprezentowali się kompromitująco. Czy to koniec pracy Fernando Santosa z reprezentacją Polski? Zobaczcie najlepsze memy dotyczące meczu Polski z Albanią.