Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Redzie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

Nowe wieści w świecie numizmatyki i kultowego uniwersum Batmana. Mennica Gdańska ogłosiła premierę kolejnej monety z licencyjnej serii Warner Bros. Moneta z wizerunkiem Mrocznego Rycerza jest dostępna do kupienia, należy się jednak śpieszyć, jej nakład to zaledwie 300 sztuk!

W nocy z sobotę na niedzielę, 20-21 stycznia tunel pod Martwą Wisłą będzie całkowicie zamknięty dla ruchu w obu kierunkach przez 8 godzin, od godz. 22 do 6 rano. W tunelu prowadzone będą prace serwisowe.

Falomaty, które mają służyć do zakupu biletu w komunikacji miejskiej, są już odfoliowane, a ich ekrany są włączone. Jak informuje spółka Innobaltica, wynika to z przygotowania falomatów i czytników zamontowanych w pojazdach komunikacji miejskiej do testowej eksploatacji, jednak pojawił się jeden problem. Aktualnie nie można w nich kupować biletów, lecz urządzenie może pobrać opłatę z waszego konta bankowego. Innobaltica ostrzega - nie zbliżaj karty płatniczej do falomatu.