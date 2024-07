Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Redzie?

Kto jest obecnie najdroższym piłkarzem Arki Gdynia? Portal Transfermarkt zrobił aktualizację wycen zawodników. Sprawdźcie jakie są aktualne ceny piłkarzy Arki Gdynia po przegranej walce o awans do PKO Ekstraklasy. Kto jest obecnie najdroższy, a kto zajmuje kolejne miejsca w klasyfikacji? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

To już 6. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024. Policjanci jak co roku udostępniają interaktywną mapę, na której widać, gdzie doszło do śmiertelnych wypadków.

O zdrowiu, bezpieczeństwie i pupilach w podróży opowiadali eksperci podczas akcji „Witajcie wakacje” w Porcie Rumia. Spotkanie, pełne dodatkowych atrakcji, cieszyło się dużym zainteresowaniem, a do stoisk podchodziły całe rodziny.