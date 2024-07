Prasówka z Redy 3.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Domy w Starej Kiszewie dawniej i dziś. Czasem to całkowite metamorfozy, a bywa, że czas jakby stanął w miejscu i mimo lat niewiele się zmieniło. Zobaczcie wyjątkowe domy z duszą, które były świadkami wielu historii. Niektóre z nich możemy oglądać już tylko na zdjęciach.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, nagród wyróżniającym się żołnierzom. Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, w czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, takie uroczystości przypominają nam, że suwerenność, bezpieczeństwo i niepodległość nie są nam dane bezwarunkowo i na zawsze, że trzeba o nie dbać i pielęgnować.

Do Kościerzyny zjadą tysiące osób z różnych zakątków Polski i z zagranicy, by wziąć udział w Światowym Zjeździe Kaszubów. Wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 6 lipca to spore przedsięwzięcie. Dlatego też miasto przygotowało zmiany w organizacji ruchu. Zobaczcie, gdzie będą objazdy, parkingi i które ulice zostaną zamknięte.