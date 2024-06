Prasówka 30.06.2024 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Starszy sierżant Artur Bach wraz ze swoim czworonożnym partnerem Luną odnieśli imponujący sukces podczas wojewódzkich zawodów policyjnych przewodników psów do wykrywania materiałów pirotechnicznych. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zajęli pierwsze miejsce w konkursie, dzięki czemu zyskali możliwość reprezentowania Pomorza w zmaganiach krajowych.

Nie mają sobie równych. Ich największą zaletą jest surowiec – zdrowe, dobre i świeże krowie mleko od pobliskiego dostawcy oraz lokalne zioła. Zapał do pracy i serce wkładane w cały proces, okazały się przepisem na sukces. Tak powstają "Sery zagrodowe - Statkiewiczówka". Po te produkty wracają turyści z całej Polski, a to najlepsza rekomendacja. Rzemieślnicze i zdrowe produkty są w pomorskim!

Już za kilka dni poznamy najpiękniejszą Polkę. Wielką galę, która odbędzie się w Warszawie, poprzedziło zgrupowanie z udziałem wszystkich 24 kandydatek. Finalistki Miss Polonia już drugi rok z rzędu gościły w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem, gdzie w spokoju mogły przygotowywać się do piątkowego finału konkursu.

To już 6. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024. Policjanci jak co roku udostępniają interaktywną mapę, na której widać, gdzie doszło do śmiertelnych wypadków.