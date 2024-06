Przegląd prasy z tygodnia 2.06.2024. Co działo się w Redzie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Gwiazdy tłumnie przybyły na 15. urodziny magazynu K MAG oraz rozdanie Moskitów, czyli statuetek wręczanych podczas wydarzenia osobom utalentowanym i wyróżnionym w sześciu kategoriach. Wczoraj (we wtorek, 28 maja) na ściance pozowali do zdjęć między innymi Natalia Szroeder, Magdalena Cielecka, Omenaa Mensah, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc czy też Ada Fijał. Zobacz stylizacje z imprezy!

Pijany 34-latek włamał się do forda transit, zdemontował obudowę stacyjki i wyciągnął kable, żeby odpalić auto. Był jednak tak "zmęczony", że zasnął za kierownicą i to zanim odjechał kradzionym autem. Śpiącego złodzieja zastał w w aucie właściciel samochodu. Okazało się, że sprawca wcześniej włamał się do lokalu i ukradł wódkę, którą wypił przed kradzieżą. Był także poszukiwany do odbycia kary więzienia.

