Prasówka tygodniowa z 16.06.2024 w Redzie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ponad 30 poszkodowanych w zderzeniu busa z autobusem miejskim pod Wejherowem. W akcję zaangażowano służby z całego powiatu wejherowskiego, a także m.in. z Pucka, Gdyni i Gdańska. Grupa K9 Wojsk Obrony Terytorialnej prowadziła też poszukiwania w okolicznych lasach. To wszystko na szczęście tylko ćwiczenia - ratownicy, strażacy, policjanci i żołnierze uczestniczyli we wspólnym szkoleniu na wypadek katastrofy w ruchu drogowym.

Historie lotników z Kaszub, walczących w 1940 r. na brytyjskim niebie, przybliża najnowsza wystawa w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. To 13 wyjątkowych obrazów, opatrzonych krótkimi notkami biograficznymi każdego z bohaterów. Autor prac - Tadeusz Trocki - ma przy tym nadzieję, że będzie to jedynie pierwsza z wielu podobnych ekspozycji.

Tygodniowa prasówka 16.06.2024: 9.06-15.06.2024 Reda: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Arka Gdynia we wtorek rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Żółto-niebiescy przedstawili plan przygotowań, miejsce zgrupowania, a także rywali, z którymi rozegrają mecze sparingowe. Drużyna w najbliższych rozgrywkach Fortuny 1. Ligi podejmie kolejną próbę, aby powalczyć o awans do PKO Ekstraklasy.