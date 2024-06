Czerwiec w Redzie: Przegląd prasy z maja 2024 w Redzie, najważniejsze informacje miesiąca

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 maja w Redzie. Na parkingu przy kompleksie rekreacyjno-handlowym jeden ze świadków zauważył zamkniętego psa w samochodzie. Pojazd znajdował się w nasłonecznionym miejscu przez długi czas. Piesek był w sweterku bez dostępu do wody. Mężczyzna postanowił wezwać służby.

Piłkarze Arki Gdynia niesamowicie skomplikowali sobie sytuację w tabeli Fortuny 1. Ligi. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że awans do krajowej elity to tylko formalność. Żółto-niebiescy jednak koncertowo roztrwonili całą pokaźną zaliczkę i w niedzielę zagrają u siebie bezpośredni mecz o awans z GKS-em Katowice.

Arka Gdynia - GKS Katowice NA ŻYWO. Arka Gdynia zagra u siebie z GKS Katowice w niedzielę (26.05.2024) w meczu Fortuny 1. Ligi. Ten mecz zadecyduje o tym, który z tych zespołów awansuje do PKO Ekstraklasy. Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia - GKS Katowice w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online! Arka Gdynia przegrała z GKS Katowice i to GKS wywalczył bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy.

Wystawa klocków Łukasza Więcka połączona z warsztatami, koncert muzyki filmowej na balkonie ratusza, spotkanie z postaciami z „Gwiezdnych wojen”, a także zwiedzanie Kalwarii i podziemi klasztoru - tegoroczna Wejherowska Noc Muzeów była pełna historii, zabawy i muzycznych wrażeń.