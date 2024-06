Prasówka z całego tygodnia 9.06.2024 w Redzie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kosmiczny pociąg znów nad Trójmiastem. Kiedy zobaczymy przelot satelitów Starlink?”?

Przegląd tygodnia: Reda, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kosmiczny pociąg znów nad Trójmiastem. Kiedy zobaczymy przelot satelitów Starlink? Dzisiejszej nocy na niebie będziemy mogli obserwować przelot satelitów Starlink, potocznie nazywanych kosmicznym pociągiem. Co ciekawe, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że tej samej nocy zobaczymy drugi ciąg satelitów, który został umieszczony na orbicie ziemskiej kilka dni temu. 📢 "Matki brońcie synów". Pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku zapłonęły znicze. To hołd dla zamordowanego polskiego żołnierza! Znicze zapłonęły pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku. Tak mieszkańcy Trójmiasta oddali hołd żołnierzowi 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Świętej pamięci szeregowy Mateusz Sitek miał 21 lat. 📢 Rozwód lepszy od pracy stacjonarnej. Czemu wolimy pracować zdalnie? Czterech na pięciu pracodawców jest zdania, że powrót pracowników do biur jest nieuniknionym trendem w ciągu kilku najbliższych lat. Zdecydowana większość osób zatrudnionych - aż 90 procent - uważa, że ważne jest utrzymanie możliwości pracy częściowo zdalnej. Co jest lepsze dla wyników pracy, a co wolą pracownicy? Raport na ten temat przygotowała firma ClickMeeting.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Reda: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop tygodniowy: 3 czerwca - 9 czerwca 2024 roku. Odkryj, co przynosi ci los. Oto co mówi wróżka Samanta Horoskop tygodniowy: 3 czerwca - 9 czerwca 2024 roku. Czy zastanawialiście się kiedyś, co przynosi Ci los w nadchodzącym tygodniu? Czy jesteście ciekawi, jakie wyzwania lub możliwości mogą pojawić się na drodze? To, co kryje przed tobą przyszłość, odkrywa wróżka Samanta.

📢 Policjanci zapobiegli dramatom. Dwie interwencje ratujące życie podczas kilku dni Dramatyczne chwile przeżyli rodzice rocznego dziecka, które wypadło z wózka podczas spaceru. Ojciec, który wiózł je autem do szpitala utknął w korkach i poprosił policje o pilotaż. Funkcjonariusze udzielili mu wsparcia i historia zakończyła się szczęśliwie. Kilka dni wcześniej policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego z wejherowskiej komendy poszukiwali nastolatki, której życie mogło być zagrożone. Znaleźli ją nieprzytomną, udzielili jej pomocy i wezwali na miejsce pogotowie.

📢 Przedwczesne dojrzewanie u dziewcząt. Jeśli trend się utrzyma, kobiety będą przez to poważnie chorować. Naukowcy ostrzegają Naukowcy ostrzegają przed konsekwencjami coraz wcześniejszego dojrzewania u dziewcząt. Gdy poddali analizie wiek pierwszej miesiączki w różnych dekadach, dokonali zaskakującego odkrycia. Niestety, to możliwy skutek zmian wokół nas, bo winne mogą być konkretne czynniki. 📢 Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w Lipuszu W Lipuszu na drodze wojewódzkiej nr 235 doszło do zderzenia trzech aut. W wyniku wypadku trzy osoby trafiły do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia kościerska policja. 📢 Jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umowa na remont drogi między Kościerzyną a Nową Karczmą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku otworzył oferty w postępowaniu przetargowym na remont odcinka drogi nr 221 między Kościerzyną a Nową Karczmą i wszystko wskazuje na to, że umowa na realizację inwestycji zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Zwłaszcza, że jest na to unijne dofinansowanie. Remontowany będzie także 12 km odcinek z Nowej Karczmy do Przywidza.

📢 Wakacyjny rozkład jazdy pociągów dla województwa pomorskiego. Ważne informacje dla pasażerów! Rekordowy czas przejazdu ze stolicy do Gdańska, spora oferta połączeń dalekobieżnych i nowy bezpośredni pociąg z Trójmiasta do Zakopanego. PKP Intercity prezentuje nowości wakacyjnego rozkładu dla województwa pomorskiego. Będzie on obowiązywać

od 9 czerwca br. wraz z wejściem w życie korekty rozkładu jazdy. 📢 Motor Lublin przejechał się po Arce Gdynia. Byliście na meczu barażowym o awans do PKO Ekstraklasy? Znajdźcie siebie na zdjęciach Arka Gdynia ponownie nie poradziła sobie w walce o awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna mogła liczyć na wsparcie kibiców, bo na trybunach pojawiło się blisko 13 tysięcy fanów. Kibice przyszli na święto, a zamiast tego spotkała ich stypa, bo zespół z Gdyni przegrał z Motorem Lublin 1:2. Byliście na meczu Arki z Motorem? Znajdźcie siebie na zdjęciach.

📢 ORLEN zaprasza organizacje pozarządowe do realizacji gdańskch „Wakacji z ORLENEM” ORLEN od lat angażuje się w inicjatywy na rzecz mieszkańców Gdańska i okolic, jako odpowiedzialny i aktywny członek społeczności lokalnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny, ORLEN zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, które będą mogły zorganizować półkolonie dla dzieci z Gdańska i okolic w ramach projektu „Wakacje z ORLENEM”. 📢 Arka Gdynia nie zagra w PKO Ekstraklasie! Przegrała baraż z Motorem Lublin, choć do 87 minuty prowadziła Arka Gdynia pokazała, jak na własne życzenie traci się awans do PKLO Ekstraklasy. Najpierw w sezonie zasadnicznym, a następnie w barażach. Piłkarze Arki do 87 minuty prowadzili z Motorem Lublin 1:0, ale w samej końcówce frajersko dali sobie strzelić dwa gole i nadal będą występować w Fortunie 1. Lidze. Skład zespołów w PKO Ekstraklasie uzupełnił zatyem Motor Lublin.

