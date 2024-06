Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Redzie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wyjątkowa oprawa i ogólnopolska ranga towarzyszyła zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Łebie im. Adama Mickiewicza. Młodzież, która udaje się na wakacyjny odpoczynek, żegnała minister Barbara Nowacka. - Marzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz planem jest to, żeby młodzież do szkół chodziła z chęcią - podkreśliła minister edukacji narodowej.

O zdrowiu, bezpieczeństwie i pupilach w podróży opowiadali eksperci podczas akcji „Witajcie wakacje” w Porcie Rumia. Spotkanie, pełne dodatkowych atrakcji, cieszyło się dużym zainteresowaniem, a do stoisk podchodziły całe rodziny.

Dzisiejszy wieczór zapowiada się niezwykle niepokojąco! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Pomorza komunikat przestrzegający przed silnymi burzami. Podobnie zareagował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który ogłosił 1 stopień zagrożenia pogodowego!

Zaczęło się! Znacznie szybciej niż w latach minionych. Sezon grzybowy 2024 można uważać za otwarty. Kto teraz wybierze się do lasu z pustym koszykiem nie wróci.

Niedaleko turystycznego miasteczka Stepancminda (Kazbegi) znajduje się Dolina Truso. To jedna z najpiękniejszych gruzińskich dolin Kaukazu. Wijący się szlak w otoczeniu gór i rzeki Terek, zielone rozległe polany, wulkaniczne jezioro, mineralne kolorowe złoża, opuszczone wsie. To wszystko w ramach kilkunastokilometrowego trekkingu.

W środę, 19 czerwca, około godziny 7:12 doszło do kolizji z udziałem trzech samochodów w Redzie (powiat wejherowski). Pod opieką medyków znajdują się dwie osoby.

Prawdopodobnie nie ma osoby, która nie lubiła by pizzy. Jednak to tradycyjne danie możesz podać w wersji dietetycznej. Zamiast spodu z ciasta drożdżowego przygotuj je z kalafiora i ułóż swoje ulubione dodatki. To danie nadaje się dla osób na diecie bezglutenowej. Poznaj przepis na szybką pizzę z kalafiora.

Robert Kujawski, żołnierz z Lęborka przebiegł 42 maratony w 42 dni, żeby pomóc w zbiórce na uruchomienie kuchni stowarzyszenia Eduq, która spłonęła w pożarze.

Już wkrótce Noc Kupały i Noc Świętojańska. Ich nieodłącznym elementem są wyjątkowe wianki, które powstają z polnych kwiatów i ziół. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak piękne są te ozdoby. Może się zainspirujecie? Z takimi wiankami każda zabawa będzie udana!