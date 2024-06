Przegląd prasy 18.06.2024 Reda. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Redy

Michał Korkosz to uznany bloger kulinarny, autor książek i prowadzący „MasterChef Nastolatki” na antenie stacji TVN. W Internecie znany jest również pod pseudonimem Rozkoszny. Tak też nazywa się jego blog kulinarny, na którym prezentuje dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Bloger od lat inspiruje tłumy smakoszy do gotowania. Amerykańskie wydanie książki „Nowe Rozkoszne” doceniono nagrodą magazynu Foreword Indies za najlepszą książkę kulinarną.

Już wkrótce Noc Kupały i Noc Świętojańska. Ich nieodłącznym elementem są wyjątkowe wianki, które powstają z polnych kwiatów i ziół. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak piękne są te ozdoby. Może się zainspirujecie? Z takimi wiankami każda zabawa będzie udana!

Oryginalny burger, belgijskie frytki, a może danie z dalekiej Tajlandii? Dania przygotowane przez prawdziwych pasjonatów kuchni znajdziecie na pierwszym tego lata zlocie w Redzie. 28-30 czerwca to daty, które powinni zapisać w swoich kalendarzach wszyscy miłośnicy dobrego jedzenia.

Trwają prace przy budowie bezkolizyjnego Węzła Śmiechowo (Zryw). Wykonawca układa ostatnią warstwę bitumiczną na dodatkowej jezdni wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od dawnej spółdzielni Zryw do ul. Orzeszkowej, na rondzie i łącznicach do drogi wojewódzkiej oraz na ul. Sikorskiego.

Horoskop tygodniowy: 17 czerwca - 23 czerwca 2024 roku. Czy zastanawialiście się kiedyś, co przynosi los w nadchodzącym tygodniu? Czy jesteście ciekawi, jakie wyzwania lub możliwości mogą pojawić się na drodze? To, co kryje przed tobą przyszłość, odkrywa wróżka Samanta.