Prasówka Reda 25.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Redzie nie minęło Cię nic ważnego

Arka Gdynia cały czas pozostaje aktywna i pracuje nad tym, aby maksymalnie wzmocnić zespół przed nowym sezonem w Fortunie 1. Lidze. Drużyna prowadzona przez trenera Wojciecha Łobodzińskiego ma walczyć o awans do PKO Ekstraklasy. Kolejnym nowym zawodnikiem ma zostać Szymon Sobczak były napastnik Wisły Kraków.

Interwencje wobec pozostawionych bez opieki bagaży, agresywnych pasażerów czy podróżnych, którzy twierdzą, że w walizce mają bombę - to typowe działania funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Graniczne dbających o bezpieczeństwo w portach lotniczych w Gdańsku Rębiechowie i Szczecinie Goleniowie. O czym trzeba wiedzieć zanim odlecimy z lotniska na wymarzone wakacje? Sprawdź, co radzą strażnicy graniczni.

To już 6. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024. Policjanci jak co roku udostępniają interaktywną mapę, na której widać, gdzie doszło do śmiertelnych wypadków.