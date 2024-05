Prasówka 26.05.2024 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Reda, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nie wiesz, gdzie w tym roku wybrać się na wakacje? Zastanawiasz się, czy na tegoroczny urlop wybrać się w góry, a może nad morze. Chciałbyś wakacje spędzić w ciszy nad jeziorem czy spacerując po lasach? Jeśli nie podjąłeś jeszcze decyzji, to zajrzyj do naszego tegorocznego wydania „Wakacje Last Minute”.

Zaplanowane na koniec czerwca zamknięcie skrzyżowania w Mostach, związane z budową trasy S-6 zostało przełożone o miesiąc. To wynik rozmów GDDKiA z władzami Lęborka. Jednocześnie mieszkaniec Mostów podsuwa pomysł wykonania baypassu przez teren należący do składu węgla od ul. Witosa do DK -6, które pozwoliłby utrzymać ruch na Łebę przez Mosty i ul. Gdańską. GDDKiA odpowiada jednak, że takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, bo konieczne jest rozebranie DK-6 od stacji paliw Orlen do węzła Lębork-Wschód.