Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Redzie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dworce na Pomorzu i ich historia. Tak wyglądały ponad dekadę temu. Jak mocno się zmieniły? Sprawdź stare zdjęcia | INTERAKTYWNA MAPA”?

Przegląd tygodnia: Reda, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dworce na Pomorzu i ich historia. Tak wyglądały ponad dekadę temu. Jak mocno się zmieniły? Sprawdź stare zdjęcia | INTERAKTYWNA MAPA Niektóre dworce na Pomorzu to wizytówka miasta, inne wymagają remontu i raczej straszą, niż zachęcają do podróży. Wśród kolejowych budynków można znaleźć także prawdziwe architektoniczne perełki. Który z pomorskich dworców został zbudowany na wzór francuskiego, a który stał na granicy Polski i Niemiec? Sprawdź jak pomorskie dworce wyglądały mniej więcej 2 dekady temu. 📢 Mija pięć lat od zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza 13 stycznia 2019 roku, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Paweł Adamowicz został zaatakowany przez napastnika, który wtargnął na scenę na Targu Węglowym. Mężczyzna kilkakrotnie ugodził nożem prezydenta Gdańska. Reanimacja trwała blisko godzinę, operacja w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym godzin pięć. Pawła Adamowicza nie udało się uratować, zmarł następnego dnia. Tragedia wstrząsnęła Gdańskiem i Polską.

📢 Arka Gdynia sprzedała Kacpra Krzepisza. Żółto-Niebiescy sprowadzili Huberta Turskiego i szukają kolejnych wzmocnień składu Władze Arki Gdynia pracują nad zmianami w składzie pierwszego zespołu. Żółto-niebiescy prowadzą po jesieni w tabeli Fortuny 1. Ligi, ale potrzebują wzmocnień, aby wiosną skutecznie walczyć o utrzymanie tej pozycji. Pierwsze ruchy kadrowe już się odbyły w zespole Żółto-Niebieskich, a kolejne są w przygotowaniu.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Reda: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest Wolnych Polaków pod Sejmem. Na miejscu są setki osób z Pomorza. "Konstytucja, to coś więcej niż tylko nadruk na koszulce" Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Demonstrowali pod domem premiera Donalda Tuska w proteście przeciw wydarzeniom z Pałacu Prezydenckiego. "To wydarzenie bez precedensu" Demonstranci znów pojawili się pod domem premiera Donalda Tuska. Zgromadzenie kilkudziesięciu osób o 20:00 w Sopocie było reakcją na wczorajsze zatrzymanie dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

📢 Tak policjanci z Wejherowa uratowali młodą sarnę. Na widok radiowozu koziołek wstał i podszedł do policjantów Ratownicza akcja policjantów z Wejherowa. Wracający z interwencji mundurowi na drodze zobaczyli ranną sarenkę. Na widok policyjnego auta, koziołek podniósł się, podszedł do policjantów i położył się koło auta. - Zwierzę było ranne, krwawiło z ucha i nosa - relacjonują mundurowi z Wejherowa. 📢 Małgorzata Foremniak wygląda młodo i promiennie, nawet bez makijażu. Jak ona to robi? Poznaj jej techniki pielęgnacyjne i dietę Zachwyca za każdym razem, kiedy się pojawi publicznie. Na jej prywatnym koncie w mediach społecznościowym często pokazuje się bez makijażu lub w jego delikatnej wersji. Małgorzata Foremniak skończyła 57 lat, a wygląda na dwadzieścia lat młodszą.

📢 Wystawa masek weneckich na Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Pracownia Sergio i Massimo Boldrin „La Bottega dei Mascareri” jest jedną z najbardziej znanych i renomowanych pracowni weneckich masek. Artyści tworzą wyjątkowe i unikalne karnawałowe maski. Znani są z realizacji masek do takich filmów jak "Oczy szeroko zamknięte" czy teledysku grupy The Waterboys.

📢 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć przed podróżą do Wenecji w 2024 roku. Miasto ma swoje ciemne strony... Jednym z najbardziej kultowych miast we Włoszech jest bez wątpienia Wenecja. Słynąca z kanałów i zapierającej dech w piersiach architektury, budzi zainteresowanie wśród mieszkańców wszystkich kontynentów. Jak to zwykle bywa, także i ten kierunek ma swoje ciemne strony. Wybierasz się do Wenecji w 2024 roku? Oto rzeczy, które warto wiedzieć. 📢 Ukradł gołębie o wartości 15 tysięcy złotych. Zdradziła go... karma dla ptaków, którą gubił podczas ucieczki | WIDEO Policjanci z Rumi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież 28 gołębi z gołębnika. Rasowe ptaki były gołębiami wystawowymi i były warte ok. 15 tys. zł. Funkcjonariusze wpadli na trop złodzieja, bo ten podczas ucieczki gubił karmę dla ptaków.

📢 Chcesz wyglądać modnie i młodo? Te spodnie to zagwarantują, a cygaretki schowaj głęboko do szafy. Spodnie skórzane to hit Skórzane spodnie to idealny wybór dla każdej kobiety, która chce wyglądać atrakcyjnie. To właśnie ten materiał podkreśla kobiece atuty, ale może także je uwypuklić. Jeśli szukasz alternatywny dla cygaretek, czy spodni jeansowych postaw na skórę, a my podpowiemy ci, jak nosić spodnie skórzane i komu pasują.

📢 Zwiastuny GTA 6 z LEGO, Minectraft, RDR2 i więcej – to coś, czego się nie spodziewaliście. Musicie je zobaczyć Czekacie na Grand Theft Auto 6? Nawet jeśli nie, to powinniście zobaczyć zwiastuny nowej gry Rockstar Games w stylach kultowych klocków LEGO oraz w różnych grach, w tym Minecraft czy RDR2. Efekty pracy fanów są powalające i koniecznie trzeba je zobaczyć. Przekonajcie się sami.

📢 Światło Jasnej Góry: XVI Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców 2024 W tę pełną symboliki podróż, mędrcy z różnych zakątków Polski i zza granicy, wyruszyli ku Jasnej Górze wspólnie z tysiącami wiernych, by odnaleźć Matkę Bożą, która rozświetla firmament ich życia. Tak rozpoczęła się XVI Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców, niosąca ze sobą przesłanie pokoju, miłości, i oddania Ojczyźnie. 📢 Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądał XIII Orszak Trzech Króli w Gdańsku. Tegorocznym hasłem jest „W jasełkach leży!””?

