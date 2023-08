Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W trakcie rozwoju przypomina jajo węża, dłoń nieboszczyka wyłaniającą się z ziemi a w pełni dojrzały – szkarłatną ośmiornicę. Podobno nie jest trujący ale wytwarza intensywny fetor rozkładającej się padliny, wiec trudno sobie wyobrazić, by ktoś chciał go próbować. To okratek australijski, grzyb zawleczony do Europy z rejonu kontynentu, który ma w nazwie. W Polsce gatunek pojawił się w 1975 roku jednak dotąd nie było informacji o jego występowaniu na Pomorzu. W okolicach Donimierza koło Szemudu okratka znalazł nasz czytelnik.