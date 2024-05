Przegląd prasy z Redy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.05.2024

W trakcie weekendu policjanci z Wejherowa zatrzymali mężczyznę, który nagle przyspieszył kroku na widok patrolu. Po kontroli mieszkańca gminy Wejherowo okazało się, że miał w plecaku prawie 20 gramów metaamfetaminy i marihuanę. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty posiadania nielegalnych substancji. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Zakład meblarski Aquafront podniósł się po potężnym pożarze, który doszczętnie zniszczył fabrykę w Kaninie. Prokuratura ustaliła, że doszło do podpalenia i szuka winnych, tymczasem firma się przeorganizowała, przeniosła produkcję do Lęborka i od miesiąca już działa. Niemal cała załoga wróciła do pracy.