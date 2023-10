Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Redzie. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Bilet miesięczny za ponad 700 złotych? Tyle zapłacisz pokonując ok. 40 km ze stolicy Żuław do Gdańska. Być może jednak od 2024 roku coś się poprawi zarówno pod względem ceny, jak i dodatkowych kursów. Informujemy o tym jako pierwsi.

27 września 2023 roku to data, którą zapamięta pewnie wielu z nas. Tego właśnie dnia podpisano umowę na zaprojektowanie pierwszej polskiej atomowej, która powstanie na Pomorzu, a dokładniej na terenie gminy Choczewo. "Te elektrownie zapewnią kilkanaście procent zapotrzebowania energii w kraju - powiedział w czwartek w stacji Polsat News minister Jacek Sasin.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Reda: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gulasz z kurczaka z warzywami to pomysł na pyszny, domowy obiad. Całość jest delikatna, pachnąca przyprawami i bardzo pożywna. Co ważne, danie jest proste do przygotowania i z pewnością uda się nawet początkującym kucharzom. Sprawdź i wypróbuj przepis na danie z mięsem w sosie.