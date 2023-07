Tygodniowy przegląd prasy 2.07.2023: Reda, 25.06-1.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Redy

Trzeciego dnia Open'era frekwencja naprawdę dopisała. Tłumy widać było na niemal każdym koncercie, a pod stoiskami zaczęły tworzyć się kolejki. Najprawdopodobniej miał na to wpływ line-up, który tego dnia zrzeszył nie tylko fanów nowych twórców, ale również miłośników klasycznego rocka.

O wysokich cenach jedzenia na Open'erze krążą już legendy. Faktycznie, do ceny biletu należy jeszcze doliczyć dość spory budżet na festiwalowe jedzenie. Koszty rosną jeszcze bardziej, kiedy dodamy do tego napoje i alkohol. Czy warto zapłacić małą fortunę za Open'erowe jedzenie? Zobaczcie zdjęcia!

Arctic Monkeys to jeden z tych koncertów, na który czekała większość festiwalowiczów. Doskonale widać to było po frekwencji dnia trzeciego, która była dużo lepsza, niż w dniach poprzednich. Alex Turner z zespołem nie zawiedli i zagrali swoje największe hity przeplatane z nowościami ostatnich płyt.

Trzeci dzień Open'era potwierdził regułę, że na festiwalu musi co najmniej raz padać deszcz. Pierwszym występem tego dnia był Kuban, a na scenie głównej zagrała Daria Zawiałow. Dziś ruszył także Talk Stage, na którym podjęto ważne społecznie tematy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dramatyczne sceny rozegrały się na Bałtyku. Dwie osoby znalazły się za burtą promu Stena Spirit. 7-letnie dziecko wpadło do wody, za nim rzuciła się 36-letnia matka. Poszkodowanych wyłowiono z wody tuż przed godziną 18:00. Oboje są obywatelami Polski.

Między koncertami pierwszego dnia festiwalu, organizator Open'era i szef agencji AlterArt zorganizował konferencję prasową. Mikołaj Ziółkowski szczerze i bez ogródek odniósł się do kryzysu, przed którym stanęła branża festiwalowa w ostatnich latach, skomentował też bardzo wysokie ceny usług na terenie Open'era i porozmawiał z dziennikarzami o przyszłości festiwalu.

Gigantyczny ślimak afrykański może zagrażać zdrowiu mieszkańców Florydy. To już kolejny raz, kiedy te żarłoczne mięczaki nie tylko pochłaniają uprawy florydzkich rolników, ale stanowią też realne ryzyko wystąpienia poważnych chorób mózgu u ludzi. W hrabstwie Broward wydzielono obszary objęte kwarantanną. Jakie choroby przenosi ten inwazyjny ślimak?

Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 17-latkę, a w jej mieszkaniu znaleziono ok. półtora kilograma amfetaminy i mefedronu. Narkotyki były schowane na szafce, między zabawkami jej młodszej siostry. Kobiecie grozi 10 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 25 czerwca 2023 roku odbył się Marsz Śledzia. O godz. 10:30 uczestnicy weszli do wód Zatoki Puckiej i zaczęli rywalizację. Wydarzenie pełne emocji i wyzwań.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał w piątek zezwolenie na budowę (ZRID) odcinka drogi ekspresowej S6 między Bobrownikami a Skórowem (Pomorskie) - poinformował urząd wojewódzki. Budowa ponad 13. kilometrowego odcinka potrwa do 2025 roku.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Frekwencja dopisała na Dziecięcych Wyścigach Rowerkowych w Rumi. Blisko 200 dzieci wzięło udział w rodzinnej zabawie | ZDJĘCIA”?

Wysoka frekwencja, wspaniała rodzinna zabawa, znakomita pogoda, a co najważniejsze szeroki uśmiech na twarzach zadowolonych dzieci – tak w skrócie można podsumować to co się działo w Rumi w sobotę, 24 czerwca 2023 r. Pierwsze Dziecięce Wyścigi Rowerkowe, ale jak zapewniają organizatorzy nie ostatnie, odbyły się na parkingu przed Centrum Handlowym Auchan.