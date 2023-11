Tygodniowy przegląd prasy 19.11.2023: Reda, 12.11-18.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Redy

Przegląd tygodnia: Reda, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Matematyka to fascynujący świat liczb, różnych wzorów, a czasami logicznych rozumowań. Dla wielu uczniów ten przedmiot kojarzy się raczej z czymś trudnym i problematycznym. Często wystarcza jednak spotkanie z odpowiednim nauczycielem, który potrafi przekazać wiedzę w sposób zrozumiały, a nawet ciekawy. W wywiadzie przejdziemy do świata matematyki i korepetycji poprzez rozmowę z Norbertem Dąbrowskim, korepetytorem z NOR MAT.

Open'er Festival to jeden z największych festiwali muzycznych w tej części Europy. To zdecydowanie najgłośniejsze wydarzenie każdego lata w Trójmieście, bo właśnie na ten festiwal do Gdyni zjeżdżają się tysiące imprezowiczów z całego kraju. Open'er ogłosił już pierwszą artystkę, która wystąpi w edycji roku 2024.