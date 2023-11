Przegląd tygodnia z 12.11.2023 w Redzie. Najważniejsze wydarzenia od 5.11 do 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Reda, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Arka Gdynia awansowała na drugie miejsce w tabeli Fortuny 1. Ligi i będzie bronić tej pozycji w Sosnowcu. Drużyna przystąpi do meczu z Zagłębiem podbudowana wygraną w Bytomiu z Polonią, co dało awans do 1/8 finału Fortuny Pucharu Polski. Żółto-Niebiescy chcą także kontynuować fantastyczną zwycięską serię, bo licząc ligę i puchar, to mają już siedem wygranych z rzędu.

Już na koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji.