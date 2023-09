Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Reda, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Redy

Przegląd tygodnia: Reda, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

„Jestem Twoją Bajką” to pierwszy utwór promujący film „Akademia Pana Kleksa”. Do piosenki wykonywanej przez Sanah powstał wyjątkowy, baśniowy teledysk, w którym artystka zabiera nas w podróż do najodleglejszych zakamarków naszej pamięci - w świat wyjątkowych, emocjonalnych przeżyć. Film „Akademia Pana Kleksa” na ekrany kin trafi 5 stycznia.

Od zeszłego roku bobry konsekwentnie budowały tamę na terenie Nadleśnictwa Choczewo. Jak widać, bobry w lesie mają się bardzo dobrze!