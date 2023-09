Prasówka 3.09.2023 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Arka Gdynia - Miedź Legnica NA ŻYWO. Arka Gdynia zagra u siebie z Miedzią Legnica w niedzielę (17.09.2023) w meczu Fortuny 1. Ligi. Przed żółto-niebieskimi trudne zadanie, bo zmierzą się ze spadkowiczem z PKO Ekstraklasy i jednym z faworytów do awansu. Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia - Miedź Legnica w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online!

Arka Gdynia wraca z Opola bez punktów. Żółto-niebiescy prezentowali się bardzo słabo w ataku, bo choć mieli 60 procent posiadania piłki, to oddali tylko jeden celny strzał i to z dystansu. Stracili bramkę po fatalnym błędzie Janusza Gola, a do tego czerwone kartki dostali Martin Dobrotka i Michał Marcjanik. Najbliższe dni pokażą czy to był pożegnalny mecz Karola Czubaka, który wściekły nikomu nie podał ręki tylko od razu uciekł do szatni.