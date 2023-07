Przegląd tygodnia z 9.07.2023 w Redzie. Najważniejsze wydarzenia od 2.07 do 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Arka Gdynia przegrała 2:3 (1:2) z Piastem Gliwice w Gniewinie w drugim sparingu przed zbliżającym się, nowym sezonem w Fortuna 1. Lidze. Żółto-niebieskim udało się co prawda dwukrotnie trafić do siatki rywala, występującego w ekstraklasie, jednak sami stracili trzy gole.

Pod okiem nowego trenera, Wojciecha Łobodzińskiego, na obiektach Hotelu Mistral Sport w Gniewinie, piłkarze Arki Gdynia przygotowują się od początku tygodnia do kolejnego sezonu w Fortuna 1. Lidze. Zajęcia na zgrupowaniu potrwają jeszcze do 12 lipca.

Mężczyzna, który wspiął się na sam szczyt słupa energetycznego na Pogórzu w Gdyni, spadł z wysokości kilkunastu metrów. Nie wiadomo, czy miał zamiar z niego skoczyć, nie podał powodów wejścia na słup policji. Po upadku przytomny został przewieziony do szpitala. Groziło mu ogromne niebezpieczeństwo - szczególnie, że do Trójmiasta szybko zbliżała się burza. To ulewny deszcz i poślizgnięcie się ostatecznie mogło być powodem upadku.

